Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Сабо ответил, можно ли считать Динамо обладателями Кубка Украины 2025/26

Именитый тренер оценил перспективы киевского клуба после вылета донецкого «Шахтера»

Сабо ответил, можно ли считать Динамо обладателями Кубка Украины 2025/26
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо считает, что подопечные Александра Шовковского могут иметь проблемы в следующих стадиях Кубка, несмотря на вылет главного конкурента.

В среду, 29 октября, «бело-синие» одолели донецкий «Шахтер» в поединке 1/8 финала и завоевали путевку в следующий раунд Кубка Украины.

– В 1/4 финала нет ни «Полесья», ни «Кривбасса», ни «Карпат», ни «Шахтера», а есть перволиговая «Буковина», второлиговый «Локомотив» и другие коллективы. «Динамо» уже можно поздравить с завоеванием трофея? Интрига умерла?

– Подождите, не стоит так забегать вперед. Вот сегодня, повторюсь, динамовцы молодцы, настроились как следует и победили. Все-таки в соперниках «Шахтер» был.

Однако, как оно будет с командами Первой или Второй лиги, мы же не знаем. Могут потерять мотивацию и проиграть – как когда-то «Шахтер» уступил «Агробизнесу». Очень хотелось бы, чтобы и дальше динамовцы так же играли, как во втором тайме с «горняками».

Во втором тайме мне «Динамо» наконец-то в этом сезоне понравилось. Команда бежала, команда хотела победить, физически не уступали оппоненту, прессинговала, наконец-то начали за мячи бороться, – подытожил Сабо.

По теме:
Определены стартовые составы на матч Металлист 1925 – Агробизнес
Шахтер U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сказка завершилась. Феникс-Мариуполь выбил Агротех из Кубка Украины
Кубок Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Йожеф Сабо
Николай Титюк Источник: BLIK
