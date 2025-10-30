Игрок Карпат получил вызов на матчи квалификации к чемпионату мира
Владислав Бабогло отправится в расположение сборной Молдовы
Центральный защитник «Карпат» Владислав Бабогло получил вызов в сборную Молдовы.
Бабогло вызван помочь национальной команде в матчах отбора на чемпионат мира 2026 против Италии (13 ноября) и Израиля (16 ноября).
Владислав является стабильным игроком стартового состава сборной Молдовы, за которую провел 23 матча и забил 2 гола.
Отметим, что в текущем сезоне Владислав сыграл 10 матчей за «Карпаты» во всех турнирах и забил 1 гол.
Ранее сообщалось, что в сборную Молдовы также получил вызов игрок «Руха» Влад Рейляну.
