Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игрок Карпат получил вызов на матчи квалификации к чемпионату мира
Чемпионат мира
30 октября 2025, 13:37 | Обновлено 30 октября 2025, 13:55
Игрок Карпат получил вызов на матчи квалификации к чемпионату мира

Владислав Бабогло отправится в расположение сборной Молдовы

Игрок Карпат получил вызов на матчи квалификации к чемпионату мира
ФК Карпаты. Владислав Бабогло

Центральный защитник «Карпат» Владислав Бабогло получил вызов в сборную Молдовы.

Бабогло вызван помочь национальной команде в матчах отбора на чемпионат мира 2026 против Италии (13 ноября) и Израиля (16 ноября).

Владислав является стабильным игроком стартового состава сборной Молдовы, за которую провел 23 матча и забил 2 гола.

Отметим, что в текущем сезоне Владислав сыграл 10 матчей за «Карпаты» во всех турнирах и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что в сборную Молдовы также получил вызов игрок «Руха» Влад Рейляну.

Владислав Бабогло Карпаты Львов сборная Молдовы по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Италии по футболу сборная Израиля по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Карпаты Львов
