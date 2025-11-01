Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жена Шовковского показала, что тот сделал после победы над Шахтером
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 03:22 |
39
0

Киевляне переиграли «Шахтер» со счетом 2:1

ФК Динамо. Александр Шовковский

Жена главного тренера киевского «Динамо» Александра Шовковского Марина Кутепова показала, что муж запланировал после победы над «Шахтером» в Классическом.

Шовковский запланировал для своей второй половинки романтический ужин.

«Вечер очень красивый», – написала Кутепова в Инстаграме.

29 октября «Динамо» и «Шахтер» сыграли в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Встреча прошла на стадионе им. В. Лобановского. Киевляне победили со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал национального кубка.

Динамо Киев фото Кубок Украины по футболу Александр Шовковский Шахтер Донецк
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
