Судаков привітав Динамо з перемогою над Шахтарем, підколовши Попова
Киевское Динамо обыграло донецкий Шахтер (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Украины, квалифицировавшись в 1/4 финала турнира.
После матча защитник бело-синих Денис Попов дал резонансное интервью, где назвал нынешних футболистов донецкого клуба «пародией», вспомнив бывших звездных легионеров «горняков».
Денису ответил бывший полузащитник Шахтера Георгий Судаков: «Поздравляю Динамо с первой победой за 5 лет у «пародистов», – написал Георгий в своем telegram-канале.
Уже в воскресенье, 2 октября, Шахтер и Динамо сыграют в 11-м туре Украинской Премьер-лиги. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.
