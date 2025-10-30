Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Судаков привітав Динамо з перемогою над Шахтарем, підколовши Попова
Кубок Украины
30 октября 2025, 12:24 |
Георгий опубликовал пост в telegram

Судаков привітав Динамо з перемогою над Шахтарем, підколовши Попова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Киевское Динамо обыграло донецкий Шахтер (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Украины, квалифицировавшись в 1/4 финала турнира.

После матча защитник бело-синих Денис Попов дал резонансное интервью, где назвал нынешних футболистов донецкого клуба «пародией», вспомнив бывших звездных легионеров «горняков».

Денису ответил бывший полузащитник Шахтера Георгий Судаков: «Поздравляю Динамо с первой победой за 5 лет у «пародистов», – написал Георгий в своем telegram-канале.

Уже в воскресенье, 2 октября, Шахтер и Динамо сыграют в 11-м туре Украинской Премьер-лиги. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

Георгий Судаков Денис Попов Шахтер Донецк Динамо Киев Динамо - Шахтер Кубок Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK2025
Вообще то Попов сказал, что НЫНЕШНИЕ бразильцы это пародия на прежних браузил, в играх с которыми он (Попов) начинал играть. Так что, холостой выстрел, сундуков. Как и в твоих играх за сборную Украины.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
