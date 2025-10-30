Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии тренера Руха к арбитрам
Мирослав Ступар уверен, что толчок плечом в плечо – не нарушение
После поединка 1/8 финала Кубка Украины по футболу между ЛНЗ и «Рухом» главный тренер львовского клуба Иван Федык считал, что рефери не назначил очевидный пенальти в ворота хозяев на 54-й минуте.
Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал этот игровой эпизод.
«В футболе разрешается толчок плечом к плечу. Поэтому игрок хозяев Ноникашвили вел борьбу с Квасницей согласно правилам. Падение Квасницы было эффектным потому, что он стоял на опорной ноге и ему было трудно сохранить равновесие.
Вот почему рефери Омельченко принял правильное решение, не отреагировав на этот игровой эпизод», – считает Ступарь.
Главный тренер львовского «Руха» Иван Федик поделился эмоциями после поражения своей команды от ЛНС в 1/8 финала Кубка Украины.
