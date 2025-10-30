Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
30 октября 2025, 11:51 |
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии тренера Руха к арбитрам

Мирослав Ступар уверен, что толчок плечом в плечо – не нарушение

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии тренера Руха к арбитрам
ФК Рух Львов. Иван Федык

После поединка 1/8 финала Кубка Украины по футболу между ЛНЗ и «Рухом» главный тренер львовского клуба Иван Федык считал, что рефери не назначил очевидный пенальти в ворота хозяев на 54-й минуте.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал этот игровой эпизод.

«В футболе разрешается толчок плечом к плечу. Поэтому игрок хозяев Ноникашвили вел борьбу с Квасницей согласно правилам. Падение Квасницы было эффектным потому, что он стоял на опорной ноге и ему было трудно сохранить равновесие.

Вот почему рефери Омельченко принял правильное решение, не отреагировав на этот игровой эпизод», – считает Ступарь.

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федик поделился эмоциями после поражения своей команды от ЛНС в 1/8 финала Кубка Украины.

Кубок Украины по футболу ЛНЗ Черкассы Рух Львов ЛНЗ - Рух Мирослав Ступар Иван Федык
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
