Винисиус может уйти из Реала после скандала. У него есть 5 топ-вариантов
Бразильский вингер привлек внимание многих европейских грандов
Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть королевский клуб после скандала с заменой в Эль Класико, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, 25-летним футболистом интересуются 5 клубов: английские «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», французский «Пари Сен-Жермен» и мюнхенская «Бавария».
Напомним, в матче 10-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (2:1) Винисиус очень эмоционально отреагировал на замену, чем поставил под сомнение свое будущее в команде.
На счету Винисиуса Жуниора 13 поединков, 5 забитых мячей и 4 голевые передачи в нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.
