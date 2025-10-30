Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Винисиус может уйти из Реала после скандала. У него есть 5 топ-вариантов
Испания
30 октября 2025, 09:05
Бразильский вингер привлек внимание многих европейских грандов

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть королевский клуб после скандала с заменой в Эль Класико, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 25-летним футболистом интересуются 5 клубов: английские «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», французский «Пари Сен-Жермен» и мюнхенская «Бавария».

Напомним, в матче 10-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (2:1) Винисиус очень эмоционально отреагировал на замену, чем поставил под сомнение свое будущее в команде.

На счету Винисиуса Жуниора 13 поединков, 5 забитых мячей и 4 голевые передачи в нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.

Винисиус Жуниор Реал Мадрид ПСЖ Челси Манчестер Юнайтед Бавария Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
