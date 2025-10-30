Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Анатолий Трубин показал свой дом в Португалии. Роскошь
Другие новости
30 октября 2025, 04:13 |
773
1

ФОТО. Анатолий Трубин показал свой дом в Португалии. Роскошь

Анатолий Трубин частино показал, где живет в Португалии

30 октября 2025, 04:13 |
773
1 Comments
ФОТО. Анатолий Трубин показал свой дом в Португалии. Роскошь
Instagram. Анатолий Трубин

Вратарь сборной Украины и лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин опубликовал в своем Instagram новую серию снимков, где, вероятно, частично показал свой дом в Португалии.

На фото футболист позирует на фоне современного минималистичного дома с панорамными окнами, белыми фасадами и ухоженным двором – именно таким стилем часто отличаются элитные виллы в окрестностях Лиссабона.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В подписи к публикации Трубин написал по-английски: «Still the same kid. Just more lessons learned» («Всё тот же парень. Просто с новыми жизненными уроками.»).

Пост быстро набрал тысячи лайков, среди отметившихся в комментариях – его партнеры по сборной, включая Валерия Бондаря.

По теме:
ТУРАН: «Не оставлю их в покое. Они должны почувствовать эту печаль и боль»
ФОТО. Андрей Шевченко коротко поздравил старшего сына с днем рождения
ПОПОВ: «Марлос, Тайсон, Мораэс... Сейчас в Шахтере, можно сказать, пародия»
фото Анатолий Трубин Бенфика сборная Украины по футболу lifestyle чемпионат Португалии по футболу Валерий Бондарь Шахтер Донецк
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кельн – Бавария – 1:4. Как Кейн оформил дубль. Видео голов и обзор матча
Футбол | 30 октября 2025, 04:54 0
Кельн – Бавария – 1:4. Как Кейн оформил дубль. Видео голов и обзор матча
Кельн – Бавария – 1:4. Как Кейн оформил дубль. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Германии 2025/26

Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Бокс | 29 октября 2025, 05:22 9
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»

Об этом якобы сказал Климас

Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Футбол | 29.10.2025, 08:44
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Футбол | 29.10.2025, 16:44
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Футбол | 29.10.2025, 21:27
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
contr
Криворукий довбойоб-ухилянт ☝️
Ответить
-1
Популярные новости
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
28.10.2025, 16:32 2
Футбол
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 8
Бокс
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
28.10.2025, 22:45 7
Футбол
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 267
Футбол
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
28.10.2025, 13:27 15
Футбол
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
29.10.2025, 17:41 3
Футбол
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
28.10.2025, 07:55 7
Футбол
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
28.10.2025, 13:24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем