ФОТО. Анатолий Трубин показал свой дом в Португалии. Роскошь

Вратарь сборной Украины и лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин опубликовал в своем Instagram новую серию снимков, где, вероятно, частично показал свой дом в Португалии.

На фото футболист позирует на фоне современного минималистичного дома с панорамными окнами, белыми фасадами и ухоженным двором – именно таким стилем часто отличаются элитные виллы в окрестностях Лиссабона.

В подписи к публикации Трубин написал по-английски: «Still the same kid. Just more lessons learned» («Всё тот же парень. Просто с новыми жизненными уроками.»).

Пост быстро набрал тысячи лайков, среди отметившихся в комментариях – его партнеры по сборной, включая Валерия Бондаря.