Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Истинная причина, почему Ямаль купил дом Пике. Он испугался
Другие новости
30 октября 2025, 01:40 |
231
1

ФОТО. Истинная причина, почему Ямаль купил дом Пике. Он испугался

Ламин Ямаль захотел перемен после последнего инцидента...

30 октября 2025, 01:40 |
231
1 Comments
ФОТО. Истинная причина, почему Ямаль купил дом Пике. Он испугался
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль стал новым владельцем дома, который раньше принадлежал Жерару Пике и Шакире.

Особняк находится в престижном районе Эсплугес-де-Льобрегат под Барселоной и пустовал с тех пор, как певица переехала в Майами с детьми.

По данным журналисток Лауры Фа и Лорены Васкес («Las Mamarazzis»), футболист уже готовится к переезду после инцидента в нынешнем жилье. Говорят, он «влюблен» в новый дом с тремя корпусами и до 12 спальнями, хотя внутреннего бассейна, о котором писали СМИ, нет.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Несколько соседей не слишком рады новому жильцу, шутя, что теперь там будут постоянные вечеринки. Но переезд связан не только с комфортом: недавно Ламин испугался, когда ему показалось, что кто-то пытается войти в квартиру. Полиция выяснила, что тревога была ложной.

После этого клуб усилил меры безопасности – службу охраны уже направили проверить новый дом. Кроме того, «Барселона» попросила Ямаля сохранять осторожность, и он даже отменил рекламную съемку со стримером.

По теме:
ВИДЕО. Дочь легенды Динамо показала как радовалась победе над Шахтером
ФОТО. Жена Шовковского показала как отмечали победу над Шахтером
ФОТО. У одного из лучших бомбардиров АПЛ – топ-ментор. Звезда из прошлого
фото lifestyle Ламин Ямаль Барселона сборная Испании по футболу Жерар Пике Шакира Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Sport.es
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 29 октября 2025, 21:23 5
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины

Арда провел флеш-интервью после вылета горняков с национального Кубка

Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Футбол | 29 октября 2025, 08:44 0
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть

Артем не планирует покидать «Рому»

С кем сыграют Ман Сити и Арсенал? Жеребьевка Кубка лиги: пары 1/4 финала
Футбол | 30.10.2025, 01:15
С кем сыграют Ман Сити и Арсенал? Жеребьевка Кубка лиги: пары 1/4 финала
С кем сыграют Ман Сити и Арсенал? Жеребьевка Кубка лиги: пары 1/4 финала
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Футбол | 29.10.2025, 19:57
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
Футбол | 29.10.2025, 17:41
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Бондарь
не буде з нього путьнього діда.
Ответить
0
Популярные новости
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:24 8
Футбол
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
28.10.2025, 08:33 9
Футбол
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
28.10.2025, 01:45 9
Бокс
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
28.10.2025, 22:45 7
Футбол
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
28.10.2025, 16:32 2
Футбол
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:34
Футбол
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
29.10.2025, 11:17 1
Футбол
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
28.10.2025, 07:07 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем