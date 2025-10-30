ФОТО. Истинная причина, почему Ямаль купил дом Пике. Он испугался

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль стал новым владельцем дома, который раньше принадлежал Жерару Пике и Шакире.

Особняк находится в престижном районе Эсплугес-де-Льобрегат под Барселоной и пустовал с тех пор, как певица переехала в Майами с детьми.

По данным журналисток Лауры Фа и Лорены Васкес («Las Mamarazzis»), футболист уже готовится к переезду после инцидента в нынешнем жилье. Говорят, он «влюблен» в новый дом с тремя корпусами и до 12 спальнями, хотя внутреннего бассейна, о котором писали СМИ, нет.

Несколько соседей не слишком рады новому жильцу, шутя, что теперь там будут постоянные вечеринки. Но переезд связан не только с комфортом: недавно Ламин испугался, когда ему показалось, что кто-то пытается войти в квартиру. Полиция выяснила, что тревога была ложной.

После этого клуб усилил меры безопасности – службу охраны уже направили проверить новый дом. Кроме того, «Барселона» попросила Ямаля сохранять осторожность, и он даже отменил рекламную съемку со стримером.