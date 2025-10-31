Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Португалии оценили игру Судакова после разгромной победы в Кубке лиги
Португалия
31 октября 2025, 01:55
Полузащитник сборной Украины вышел в стартовом составе «Бенфики» и сыграл 77 минут

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В среду, 29 октября, состоялся четвертьфинальный матч Кубка лиги Португалии, в котором встретились «Бенфика» и «Тондела». Подопечные Жозе Моуриньо разгромили соперника со счетом 3:0.

В стартовом составе «орлов» вышел полузащитник сборной Украины Георгий Судаков, который забил гол (отменен после просмотра VAR) и был заменен на 77-й минуте. Португальская пресса позитивно оценила игру украинского футболиста.

«Похоже, с каждой игрой Судаков всё увереннее использует пас вразрез. Он сделал отличный проход во время атаки Эурснеса на 23-й минуте, исполнил красивую передачу Ивановичу ближе к перерыву, а позже уверенно сыграл с Шельдерупом.

Украинец забил очень красивый гол левой ногой, но судья отменил этот мяч из-за офсайда. Это было несправедливо», – считают в Португалии.

В нынешнем сезоне Судаков провел 11 матчей за «Бенфику», в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. В полуфинале Кубка лиги «орлы» сыграют против «Браги».

Кубок португальской лиги по футболу Бенфика Тондела Георгий Судаков
Николай Титюк Источник: A Bola
Arera
Жора как всегда на высоте!
