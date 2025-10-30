Шовковский договорился с Ярмоленко. Ему не хватило сил

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский объяснил, почему заменил Андрея Ярмоленко во время Классического.

«Мы заранее договорились с Андреем: если почувствует, что не хватает сил, дает сигнал. Перед самым забитым мячом он показал, что может отыграть еще примерно пять минут, поэтому мы были готовы к замене. Герреро прекрасно вошел в игру, как и все, кто вышел со скамейки — они придали команде уверенности и агрессии», – отметил Шовковский.

29 октября «Динамо» и «Шахтер» сыграли в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Встреча прошла на стадионе им. В. Лобановского. Киевляне победили со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал национального кубка.