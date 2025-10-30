Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шовковский договорился с Ярмоленко. Ему не хватило сил
Украина. Премьер лига
30 октября 2025, 23:22 |
514
0

Шовковский договорился с Ярмоленко. Ему не хватило сил

Тренер – о замене Андрея в Классическом

30 октября 2025, 23:22 |
514
0
Шовковский договорился с Ярмоленко. Ему не хватило сил
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский объяснил, почему заменил Андрея Ярмоленко во время Классического.

«Мы заранее договорились с Андреем: если почувствует, что не хватает сил, дает сигнал. Перед самым забитым мячом он показал, что может отыграть еще примерно пять минут, поэтому мы были готовы к замене. Герреро прекрасно вошел в игру, как и все, кто вышел со скамейки — они придали команде уверенности и агрессии», – отметил Шовковский.

29 октября «Динамо» и «Шахтер» сыграли в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Встреча прошла на стадионе им. В. Лобановского. Киевляне победили со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал национального кубка.

По теме:
«Этот клуб для меня родной». Караваев сделал выбор между Динамо и Шахтером
У Динамо будет новичок. Он уже подтвердил свой переход
ФОТО. Шахтер готовится ко второму классико за неделю
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Александр Шовковский Андрей Ярмоленко Шахтер Донецк Динамо - Шахтер
Дмитрий Олийченко Источник: Fighthub
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Футбол | 30 октября 2025, 00:21 1
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»

Лидер Динамо оценил победу в матче Кубка Украины

Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Футбол | 30 октября 2025, 22:22 1
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»

Бывший тренер отметил игру Владимира Бражко в Классическом

Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Футбол | 30.10.2025, 18:59
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Георгий СУДАКОВ: «Я хочу жить только в Украине»
Футбол | 30.10.2025, 16:43
Георгий СУДАКОВ: «Я хочу жить только в Украине»
Георгий СУДАКОВ: «Я хочу жить только в Украине»
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Бокс | 30.10.2025, 08:09
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 8
Бокс
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
29.10.2025, 05:22 2
Бокс
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:34
Футбол
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
29.10.2025, 05:22 9
Бокс
Ребров вызовет в сборную Украины лидера, которого не было на прошлом сборе
Ребров вызовет в сборную Украины лидера, которого не было на прошлом сборе
29.10.2025, 05:02 4
Футбол
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 303
Футбол
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
29.10.2025, 21:23 12
Футбол
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
29.10.2025, 20:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем