Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»

Бывший тренер и игрок «Динамо» Йожеф Сабо высказался об игре Владимира Бражко в последнем матче.

«Сегодня во втором тайме мне Динамо наконец-то в этом сезоне понравилось. Команда бежала, команда хотела победить, физически не уступала оппоненту, прессинговала, наконец-то начала бороться за мячи. Даже Бражко, которого я много критиковал до этого, сегодня был королем середины поля, после того как вышел на замену», – сказал Сабо.

29 октября «Динамо» и «Шахтер» сыграли в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Встреча прошла на стадионе им. В. Лобановского. Киевляне победили со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал национального кубка.