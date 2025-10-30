Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Украина. Премьер лига
30 октября 2025, 22:22 |
Бывший тренер отметил игру Владимира Бражко в Классическом

УАФ. Йожеф Сабо

Бывший тренер и игрок «Динамо» Йожеф Сабо высказался об игре Владимира Бражко в последнем матче.

«Сегодня во втором тайме мне Динамо наконец-то в этом сезоне понравилось. Команда бежала, команда хотела победить, физически не уступала оппоненту, прессинговала, наконец-то начала бороться за мячи. Даже Бражко, которого я много критиковал до этого, сегодня был королем середины поля, после того как вышел на замену», – сказал Сабо.

29 октября «Динамо» и «Шахтер» сыграли в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Встреча прошла на стадионе им. В. Лобановского. Киевляне победили со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал национального кубка.

Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Йожеф Сабо Владимир Бражко
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
