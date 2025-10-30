Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Почему столько проблем?» Энрике разозлился на игроков ПСЖ
Франция
«Почему столько проблем?» Энрике разозлился на игроков ПСЖ

Парижский клуб не сумел одолеть «Лорьян» в матче десятого тура чемпионата Франции

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике остался недоволен игрой своих подопечных в матче чемпионата Франции против «Лорьяна», который завершился неожиданной ничьей (1:1).

«Почему они создали нам столько проблем? Всё просто: мы сыграли плохой матч. Первый тайм ПСЖ был очень плохим, мы не создали ни одного момента, соперник слишком качественно оборонялся, было тяжело. Во втором тайме мы немного прибавили, но мы могли не забить ни одного гола за 90 минут.

Игрокам не хватило хладнокровия, если не создавать моментов, сложно выиграть такой выездной матч... Мы привыкли к таким фазам игры, когда большинство команд обороняются в низком блоке, но когда нет выхода один на один, перемещения в пространстве, забеганий за спину и нет хладнокровия, сложно победить.

Есть ли разочарование? Да, конечно», – подытожил Энрике.

ПСЖ набрал 21 балл и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции. В следующем матче подопечные Луиса Энрике сыграют на домашней арене против «Ниццы».

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Лорьян Луис Энрике
