Трехчасовая борьба кузенов: Риндеркнеш и Вашеро сошлись на Мастерсе в Берси
Валентен, как и в финале Шанхая, одолел Артура и пробился в третий раунд Парижа
Французский теннисист Артур Риндеркнеш (АТР 29) и представитель Монако Валентен Вашеро (АТР 40) провели очное противостояние в матче 1/16 финала турнира ATP 1000 в Париже, Франция.
Вашеро одержал победу над своим двоюродным братом в трех сетах со счетом 6:7 (9:11), 6:3, 6:4 за 2 часа и 57 минут.
ATP 1000 Париж. Хард в помещении, 1/16 финала
Артур Риндеркнеш (Франция) [WC] – Валентен Вашеро (Монако) [WC] – 7:6 (11:9), 3:6, 4:6
Вашеро и Риндеркнеш провели второй поединок друг против друга. В середине октября Валентен одолел Артура в финале Мастерса в Шанхае.
Вашеро продолжил свой винстрик на соревнованиях категории ATP 1000 до 11 матчей – в Шанхае он выиграл девять поединков, а в Берси в первом круге одолел Иржи Легечку.
Валентен одержал девятую победу над теннисистом из топ-50 рейтинга АТР в сезоне. В лайве он уже идет на 37-й позиции.
Следующим оппонентом Вашеро будет британец Кэмерон Норри, который днем ранее сенсационно выбил Карлоса Алькараса.
