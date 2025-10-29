Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Трехчасовая борьба кузенов: Риндеркнеш и Вашеро сошлись на Мастерсе в Берси
ATP
29 октября 2025, 15:19 | Обновлено 29 октября 2025, 15:48
126
0

Трехчасовая борьба кузенов: Риндеркнеш и Вашеро сошлись на Мастерсе в Берси

Валентен, как и в финале Шанхая, одолел Артура и пробился в третий раунд Парижа

29 октября 2025, 15:19 | Обновлено 29 октября 2025, 15:48
126
0
Трехчасовая борьба кузенов: Риндеркнеш и Вашеро сошлись на Мастерсе в Берси
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Ринлерунеш и Валентен Вашеро

Французский теннисист Артур Риндеркнеш (АТР 29) и представитель Монако Валентен Вашеро (АТР 40) провели очное противостояние в матче 1/16 финала турнира ATP 1000 в Париже, Франция.

Вашеро одержал победу над своим двоюродным братом в трех сетах со счетом 6:7 (9:11), 6:3, 6:4 за 2 часа и 57 минут.

ATP 1000 Париж. Хард в помещении, 1/16 финала

Артур Риндеркнеш (Франция) [WC] – Валентен Вашеро (Монако) [WC] – 7:6 (11:9), 3:6, 4:6

Вашеро и Риндеркнеш провели второй поединок друг против друга. В середине октября Валентен одолел Артура в финале Мастерса в Шанхае.

Вашеро продолжил свой винстрик на соревнованиях категории ATP 1000 до 11 матчей – в Шанхае он выиграл девять поединков, а в Берси в первом круге одолел Иржи Легечку.

Валентен одержал девятую победу над теннисистом из топ-50 рейтинга АТР в сезоне. В лайве он уже идет на 37-й позиции.

Следующим оппонентом Вашеро будет британец Кэмерон Норри, который днем ранее сенсационно выбил Карлоса Алькараса.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Самый длинный матч в истории. Рекордсмен Уимблдона завершил карьеру
Димитров в Париже провел и выиграл первый матч с Уимблдона, а затем снялся
Что нужно Синнеру, чтобы обойти Алькараса и стать первой ракеткой в Париже
Валентен Вашеро Артур Риндеркнеш ATP Париж
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
Футбол | 28 октября 2025, 18:07 4
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины

Анатолий Трубин и Георгий Судаков помогут национальной команде в матчах с Исландией и Францией

Марченко за 3.5 часа выиграл стартовый матч в основе турнира M25 в Китае
Теннис | 29 октября 2025, 13:31 0
Марченко за 3.5 часа выиграл стартовый матч в основе турнира M25 в Китае
Марченко за 3.5 часа выиграл стартовый матч в основе турнира M25 в Китае

Илья переиграл Чжана Миньхуэя в 1/16 финала соревнований в Цяньдаоху

Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Футбол | 29.10.2025, 07:34
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 29.10.2025, 09:17
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Футбол | 28.10.2025, 22:45
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
27.10.2025, 21:33 8
Бокс
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
27.10.2025, 19:20 3
Бокс
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
27.10.2025, 22:21 2
Футбол
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
28.10.2025, 13:24
Бокс
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
28.10.2025, 16:32 2
Футбол
Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала
Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала
27.10.2025, 20:55 2
Футбол
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 7
Футбол
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
28.10.2025, 15:17 55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем