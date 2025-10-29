Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛНЗ – Рух. Кубок Украины. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кубок Украины
29 октября 2025, 15:27 |
ЛНЗ – Рух. Кубок Украины. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Матч 1/8 финала начался в среду, 29 октября, в 14:30 по киевскому времени

ЛНЗ – Рух. Кубок Украины. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК ЛНЗ Черкасы

В среду, 29 октября, проходит матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретились два представителя Премьер-лиги – черкасский ЛНЗ и львовский «Рух».

Команды играют на стадионе «Черкассы-Арена», стартовый свисток главного арбитра Александра Омельченко прозвучал в 14:30 по киевскому времени.

Подопечные Виталия Пономарева в матче 1/32 финала одолели «Пробой» со счетом 1:0, а в следующем раунде победили харьковский Металлист (2:0).

Львовский клуб в непростом противостоянии оказался сильнее любительского ФК «Кормил» (2:1), а на стадии 1/16 финала «Рух» разгромил житомирское «Полесье» со счетом 3:0.

Кубок Украины, 1/8 финала. 29 октября

ЛНЗ (Черкассы) Рух (Львов) 0:0 (обновляется)

Видео голов:

Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
