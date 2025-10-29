Экс-форвард сборной Украины не хочет видеть пенальти в игре Динамо – Шахтер

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
29 октября 2025, 13:41 |
Иван Гецко считает, что гранды уже пришли в себя после поражений в еврокубках

ФК Динамо Киев

Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от поединка 1/8 финала Кубка Украины по футболу между «Динамо» и «Шахтером»:

– Хочется, чтобы сегодня обошлось без серии послематчевых пенальти. Ведь в этой футбольной лотерее много несправедливого и не всегда побеждает доминировавшая в основное время команда.

– Тогда кого вы видите фаворитом?

– Пока оцениваю шансы соперников, как 50 на 50. Уверен в том, что забитые голы обязательно будут и станут украшением этого дерби грандов.

– На ваш взгляд, доверит ли наставник киевского клуба Александр Шовковский Андрею Ярмоленко роль нападающего, как это было в календарном поединке десятого тура в УПЛ с «Кривбассом»?

– Почему бы и нет? Ярмоленко справился со своими обязанностями, забил гол, умело комбинировал с партнерами. Вот только насколько его хватит в борьбе со стопперами «горняков», которые немного сильнее их криворожских коллег.

– Сложилось впечатление, что «Динамо» и «Шахтер» уже пришли в себя после последних неудач в Лиге конференций.

– Я был уверен, что у «горняков» не будет проблем с «Кудровкой», а вот «Кривбасс» – разочаровал. Я думал, что его наставник Патрик ван Леувен постарается чем-то удивить динамовцев и это скажется на результате.

Однако гости были беспомощны и должны быть удовлетворены, что обошлось только четырьмя пропущенными мячами. «Динамо», похоже, «проснулось», хотя сегодня будет возможность убедиться, что мне только показалось.

Кубок Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Иван Гецко Андрей Ярмоленко Александр Шовковский
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко
