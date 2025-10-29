Экс-форвард сборной Украины не хочет видеть пенальти в игре Динамо – Шахтер
Иван Гецко считает, что гранды уже пришли в себя после поражений в еврокубках
Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от поединка 1/8 финала Кубка Украины по футболу между «Динамо» и «Шахтером»:
– Хочется, чтобы сегодня обошлось без серии послематчевых пенальти. Ведь в этой футбольной лотерее много несправедливого и не всегда побеждает доминировавшая в основное время команда.
– Тогда кого вы видите фаворитом?
– Пока оцениваю шансы соперников, как 50 на 50. Уверен в том, что забитые голы обязательно будут и станут украшением этого дерби грандов.
– На ваш взгляд, доверит ли наставник киевского клуба Александр Шовковский Андрею Ярмоленко роль нападающего, как это было в календарном поединке десятого тура в УПЛ с «Кривбассом»?
– Почему бы и нет? Ярмоленко справился со своими обязанностями, забил гол, умело комбинировал с партнерами. Вот только насколько его хватит в борьбе со стопперами «горняков», которые немного сильнее их криворожских коллег.
– Сложилось впечатление, что «Динамо» и «Шахтер» уже пришли в себя после последних неудач в Лиге конференций.
– Я был уверен, что у «горняков» не будет проблем с «Кудровкой», а вот «Кривбасс» – разочаровал. Я думал, что его наставник Патрик ван Леувен постарается чем-то удивить динамовцев и это скажется на результате.
Однако гости были беспомощны и должны быть удовлетворены, что обошлось только четырьмя пропущенными мячами. «Динамо», похоже, «проснулось», хотя сегодня будет возможность убедиться, что мне только показалось.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный в прошлом нападающий спрогнозировал, что в этом поединке будет забито три мяча
В четвертьфиналы пробились Чернигов, Буковина и Локомотив