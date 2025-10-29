Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Воспитанник Динамо забил и ассистировал в победном матче с 10-ю голами
Другие новости
29 октября 2025, 16:23 | Обновлено 29 октября 2025, 16:49
765
1

Воспитанник Динамо забил и ассистировал в победном матче с 10-ю голами

Кишиневский «Зимбру» вместе с Алексеем Щебетуном устроили футбольный праздник

29 октября 2025, 16:23 | Обновлено 29 октября 2025, 16:49
765
1 Comments
Воспитанник Динамо забил и ассистировал в победном матче с 10-ю голами
ФК Зимбру. Алексей Щебетун

28 октября в 1/8 финала Кубка Молдавии состоялся матч между клубами «Зимбру» Кишинев и «Универ» Комрат, в котором первая команда разгромила соперника со счетом 10:0.

В стартовом составе «Зимбру» вышел 28-летний украинский нападающий Алексей Щебетун, который присоединился к клубу только летом.

Украинец не просто провел кубковый матч, он еще и записал на свой счет забитый мяч: на 20-й минуте Алексей увеличил преимущество команды, а потом еще и голевую передачу отдал.

Кубок Молдавии. 1/8 финала, 28 октября

«Зимбру» Кишинев – «Универ» Комрат – 10:0

Голы: Жонатас, 17, 51, Щебетун, 20, Кожокар, 45, Дантас, 49, Клещенко, 53, 82, 87, Дахан, 86, Шарковский, 88

По теме:
ЛНЗ – Рух – 1:0. Забитый мяч Оба решил судьбу матча. Видео гола и обзор
Нью-Йорк Сити минимально одолел Шарлотт в первом матче 1/8 финала MLS
Виктория – Ингулец – 0:1. Кто не забил пенальти? Видео гола и обзор матча
Алексей Щебетун Кубок Молдовы по футболу Зимбру Кишинев видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Футбол | 29 октября 2025, 16:44 38
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26

Поединок состоится 29 октября и начнется в 18:00 по Киеву

Эксперт: «Без футбольной лотереи в дерби Динамо и Шахтаря не обойдется»
Футбол | 29 октября 2025, 16:45 0
Эксперт: «Без футбольной лотереи в дерби Динамо и Шахтаря не обойдется»
Эксперт: «Без футбольной лотереи в дерби Динамо и Шахтаря не обойдется»

Цымбал ждет серию пенальти

Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 28.10.2025, 17:47
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Матч возможностей. Шовковский не побеждал Шахтер, Туран – грандов лиги
Футбол | 29.10.2025, 11:00
Матч возможностей. Шовковский не побеждал Шахтер, Туран – грандов лиги
Матч возможностей. Шовковский не побеждал Шахтер, Туран – грандов лиги
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Футбол | 28.10.2025, 22:45
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
COBA
Велика перспектива. Практично сільський футбол.
Ответить
0
Популярные новости
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
27.10.2025, 19:01
Футбол
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
28.10.2025, 16:32 2
Футбол
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
28.10.2025, 13:24
Бокс
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
28.10.2025, 08:33 9
Футбол
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
28.10.2025, 01:45 8
Бокс
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
27.10.2025, 19:20 3
Бокс
Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала
Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала
27.10.2025, 20:55 2
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
27.10.2025, 22:21 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем