Воспитанник Динамо забил и ассистировал в победном матче с 10-ю голами

28 октября в 1/8 финала Кубка Молдавии состоялся матч между клубами «Зимбру» Кишинев и «Универ» Комрат, в котором первая команда разгромила соперника со счетом 10:0.

В стартовом составе «Зимбру» вышел 28-летний украинский нападающий Алексей Щебетун, который присоединился к клубу только летом.

Украинец не просто провел кубковый матч, он еще и записал на свой счет забитый мяч: на 20-й минуте Алексей увеличил преимущество команды, а потом еще и голевую передачу отдал.

Кубок Молдавии. 1/8 финала, 28 октября

«Зимбру» Кишинев – «Универ» Комрат – 10:0

Голы: Жонатас, 17, 51, Щебетун, 20, Кожокар, 45, Дантас, 49, Клещенко, 53, 82, 87, Дахан, 86, Шарковский, 88