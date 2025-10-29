Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
29 октября 2025, 12:01
1

Игрокам Реала не нравятся нововведения Алонсо

Испанский тренер требует больше дисциплины

Игрокам Реала не нравятся нововведения Алонсо
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Хаби Алонсо

Несколько футболистов мадридского «Реала» выразили недовольство из-за изменений, которые установил главный тренер Хаби Алонсо.

Когда испанский специалист возглавил мадридский клуб, то был удивлен отсутствию элементарной дисциплины – пунктуальность не была главным знаком отличия игроков.

Во-первых, Алонсо сразу заявил, что футболистам придется больше передвигаться и усердно работать, чтобы завладеть мячом. По его словам, в противном случае каждый игрок может лишиться места в составе.

Как сообщает The Athletic, испанский тренер провел беседу с ветеранами команды, чтобы внедрить новые правила, касающиеся дисциплины.

По данным источника, несколько звездных игроков выразили недовольство изменениями. По их мнению, своими требованиями тренер выражает неуважение к ним.

Ранее бразильский нападающий Винисиус Жуниор сильно разозлился и обиделся на Алонсо, который заменил футболиста на 72-й минуте Эль Класико. Форвард настолько взбесился. Что не пожал рулевому «сливочных» руку и удалился в раздевалку.

Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Оксана Баландина Источник: The Athletic
luceorius
 Не рульовому "вершковому", а керманичу вершкових.
