Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Юнайтед хочет заполучить 16-летнего шведского вундеркинда
Англия
29 октября 2025, 11:09 |
101
0

Ман Юнайтед хочет заполучить 16-летнего шведского вундеркинда

Нападающий АИК Филлинг интересен дьяволам

29 октября 2025, 11:09 |
101
0
Ман Юнайтед хочет заполучить 16-летнего шведского вундеркинда
Getty Images/ Getty Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о трансфере 16-летнего шведского форварда АИК Кевина Филлинга. Молодой талант уже сыграл 7 матчей за первую команду и отметился двумя голами.

Репортер Sky Sports DE Флориан Плеттенберг сообщил, что «Манчестер Юнайтед» ведет «конкретные переговоры» по поводу Филлинга с шведским клубом. Его рыночная стоимость составляет около 3 миллионов евро. По данным источника, трансфер Филлинга может быть решен «уже этой зимой».

Ранее сообщалось, что манчестерский клуб рассматривает возможность подписания на правах аренды вингера дортмундской «Боруссии» Джоба Беллингема.

Подопечные Рубена Аморима после девяти туров Английской Премьер-лиги этого сезона занимают 6-е место турнирной таблицы, в активе команды 16 очков.

По теме:
ФОТО. Жена Гарри Кейна заблокирует его следующий трансфер. Причина
Топ-игрок Вест Хэма хочет уйти из клуба в январе
Один матч АПЛ ожидается в этом году в Boxing Day
Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы АПЛ АИК
Оксана Баландина Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда МЮ: «Они уже выиграли титул АПЛ. Осталось оформить официально»
Футбол | 29 октября 2025, 05:55 4
Легенда МЮ: «Они уже выиграли титул АПЛ. Осталось оформить официально»
Легенда МЮ: «Они уже выиграли титул АПЛ. Осталось оформить официально»

Невилл уверен в успехе команды Артеты

САБО: «Это новый Ямаль. Дай Бог, чтобы он выступал за сборную Украины»
Футбол | 28 октября 2025, 12:15 7
САБО: «Это новый Ямаль. Дай Бог, чтобы он выступал за сборную Украины»
САБО: «Это новый Ямаль. Дай Бог, чтобы он выступал за сборную Украины»

Бывший тренер киевского «Динамо» оценил прогрес Артема Рыбака из «Барселоны»

ВИДЕО. Криштиану Роналду стал мемом. Весь мир обсуждает его штрафной
Футбол | 29.10.2025, 11:29
ВИДЕО. Криштиану Роналду стал мемом. Весь мир обсуждает его штрафной
ВИДЕО. Криштиану Роналду стал мемом. Весь мир обсуждает его штрафной
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Бокс | 29.10.2025, 05:22
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
Футбол | 28.10.2025, 13:27
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Паркер нашел виновного в поражении от Уордли
Паркер нашел виновного в поражении от Уордли
27.10.2025, 18:33
Бокс
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
27.10.2025, 22:21 2
Футбол
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
27.10.2025, 19:20 3
Бокс
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
28.10.2025, 11:12 8
Футбол
«Украинец задыхается». Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча ПСЖ
«Украинец задыхается». Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча ПСЖ
27.10.2025, 10:31 10
Футбол
Промоутер: «Я такого еще не видел. Без аматорской карьеры – и на Усика»
Промоутер: «Я такого еще не видел. Без аматорской карьеры – и на Усика»
28.10.2025, 06:10
Бокс
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
27.10.2025, 19:01
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
28.10.2025, 09:25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем