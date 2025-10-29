Ман Юнайтед хочет заполучить 16-летнего шведского вундеркинда
Нападающий АИК Филлинг интересен дьяволам
«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о трансфере 16-летнего шведского форварда АИК Кевина Филлинга. Молодой талант уже сыграл 7 матчей за первую команду и отметился двумя голами.
Репортер Sky Sports DE Флориан Плеттенберг сообщил, что «Манчестер Юнайтед» ведет «конкретные переговоры» по поводу Филлинга с шведским клубом. Его рыночная стоимость составляет около 3 миллионов евро. По данным источника, трансфер Филлинга может быть решен «уже этой зимой».
Ранее сообщалось, что манчестерский клуб рассматривает возможность подписания на правах аренды вингера дортмундской «Боруссии» Джоба Беллингема.
Подопечные Рубена Аморима после девяти туров Английской Премьер-лиги этого сезона занимают 6-е место турнирной таблицы, в активе команды 16 очков.
🚨🔴 Excl | Manchester United are in concrete negotiations over a transfer for Kevin #Filling.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 28, 2025
The 16 y/o talented striker could leave AIK as early as this winter. Price valuation around €3m. Some Bundesliga clubs also consider him interesting.@SkySportDE 🇸🇪 pic.twitter.com/HGEvEgVqja
