Манчестер Юнайтед хочет арендовать Беллингема

«Манчестер Юнайтед» изучает возможность подписания на правах аренды полузащитника дортмундской «Боруссии» Джоба Беллингема, сообщает Express.

20-летний англичанин перешел в Германию из «Сандерленда» летом этого 2025 года и столкнулся с трудностями в адаптации в новом клубе. В составе немецкого гранда он провел лишь два матча в основе в чемпионате и не попал в стартовый состав в последней игре против «Кельна», что лишь усилило его разочарование.

Ситуацию осложняют также растущие напряженные отношения между отцом игрока Марком Беллингемом и спортивным директором «Боруссии» Себастьяном Келем. Конфликт между ними возник в начале сезона, когда Беллингем-старший был недоволен тем, что его сына заменили во время дебютного матча в Бундеслиге.

Этим и хотели бы воспользоваться в Манчестере. Однако отмечается, что Джоб вряд ли примет предложение «красных дьяволов», так как хочет играть в Лиге чемпионов. По этой причине он будет рассматривать возможность ухода из Дортмунда лишь в случае предложений от клубов, которые могут предложить такую возможность.