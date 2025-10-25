Байер спас Боруссию: как дортмундцы завоевали победу над Кельном
Нападающий Максимилиан Байер стал героем последних секунд
Вечером 25 октября состоялся заключительный матч игрового дня восьмого тура Бундеслиги.
«Боруссия» Дортмунд на своем поле «Сигнал Идуна Парк» принимала команду из одноимённого города – «Кёльн».
Хозяева выглядели значительно сильнее соперника, все показатели были на стороне «Боруссии», однако реализовать хотя бы один момент не удавалось.
Минуты шли, нули оставались на табло, и фанаты уже смирились с результатом. Но в компенсированное время «Боруссия» вырвала победу – автором единственного гола стал Максимилиан Байер.
Бундеслига. 8-й тур, 25 октября
«Боруссия» Дортмунд – «Кельн» – 1:0
Гол: Байер, 90+6
Фотогалерея матча:
