Байер спас Боруссию: как дортмундцы завоевали победу над Кельном

Вечером 25 октября состоялся заключительный матч игрового дня восьмого тура Бундеслиги.

«Боруссия» Дортмунд на своем поле «Сигнал Идуна Парк» принимала команду из одноимённого города – «Кёльн».

Хозяева выглядели значительно сильнее соперника, все показатели были на стороне «Боруссии», однако реализовать хотя бы один момент не удавалось.

Минуты шли, нули оставались на табло, и фанаты уже смирились с результатом. Но в компенсированное время «Боруссия» вырвала победу – автором единственного гола стал Максимилиан Байер.

Бундеслига. 8-й тур, 25 октября

«Боруссия» Дортмунд – «Кельн» – 1:0

Гол: Байер, 90+6

Фотогалерея матча: