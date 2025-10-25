Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Байер спас Боруссию: как дортмундцы завоевали победу над Кельном
Чемпионат Германии
Боруссия Д
25.10.2025 19:30 – FT 1 : 0
Кельн
Германия
25 октября 2025, 21:32 | Обновлено 25 октября 2025, 21:44
Байер спас Боруссию: как дортмундцы завоевали победу над Кельном

Нападающий Максимилиан Байер стал героем последних секунд

Байер спас Боруссию: как дортмундцы завоевали победу над Кельном
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 25 октября состоялся заключительный матч игрового дня восьмого тура Бундеслиги.

«Боруссия» Дортмунд на своем поле «Сигнал Идуна Парк» принимала команду из одноимённого города – «Кёльн».

Хозяева выглядели значительно сильнее соперника, все показатели были на стороне «Боруссии», однако реализовать хотя бы один момент не удавалось.

Минуты шли, нули оставались на табло, и фанаты уже смирились с результатом. Но в компенсированное время «Боруссия» вырвала победу – автором единственного гола стал Максимилиан Байер.

Бундеслига. 8-й тур, 25 октября

«Боруссия» Дортмунд – «Кельн» – 1:0

Гол: Байер, 90+6

Фотогалерея матча:

Боруссия Дортмунд чемпионат Германии по футболу Кельн Бундеслига Максимилиан Байер
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
