Победитель Лиги Европы может возглавить Селтик

«Селтик» рассматривает возможность возвращения в клуб бывшего тренера команды Ангелос Постекоглу, который в настоящее время без работы после того, как его уволили из «Ноттингем Форест».

Также в число кандидатов на должность нового главного тренера «Селтика» входит главный тренер «Ипсвича» Киран МакКенна.

После увольнения Брендана Роджерса командой руководят экс-наставник «кельтов» Мартин О'Нилл и бывший игрок команды Шон Молони. Однако О’Нилл отметил, что он вернулся в клуб до назначения постоянного тренера и считает, что «Селтик» будет искать «молодого тренера с подтвержденной способностью и определенным опытом».

Следующий матч «зелено-белые» проведут против «Фолкирка» в среду, 29 октября, а в воскресенье, 2 ноября, сыграют полуфинал Кубка Лиги против «Рейнджерс».