Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
29 октября 2025, 07:37 |
0

В Англии назвали лучшее летнее приобретение АПЛ

The Telegraph поделился собственным мнением

В Англии назвали лучшее летнее приобретение АПЛ
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Бриан Мбемо

Камерунский вингер «Манчестер Юнайтед» Бриан Мбемо был назван лучшим приобретением лета среди всех клубов Английской-Премьер-лиги (АПЛ). Таким мнением поделился британский таблоид The Telegraph.

Как отмечает издание, в эпоху Алекса Фергюсона три победы подряд означали бы титул чемпиона АПЛ – вот настолько доминировал «Манчестер Юнайтед».

26-летний Мбемо летом 2025 года примкнул к стану «дьяволов» за 65 миллионов фунтов, еще 6 миллионов фунтов предусмотрены в виде бонусов. Трудовое соглашение рассчитано до лета 2030 года.

«Манчестер Юнайтед» на данный момент идет на 6-ой строчке турнирной таблицы национального первенства, в активе команды 16 очков.

В матче против «Ливерпуля», который прошел 19 октября, Мбемо забил самый быстрый гол «дьяволов» на «Энфилде».

По теме:
ФОТО. Легенда МЮ рассказал о своем похищении. Шокирующая история
ФОТО. Бывший футболист сборной Англии трагически умер. Ему было всего 42
ФОТО. Жена Гарри Кейна заблокирует его следующий трансфер. Причина
Бриан Мбемо Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Оксана Баландина Источник: The Telegraph
