В Англии назвали лучшее летнее приобретение АПЛ

Камерунский вингер «Манчестер Юнайтед» Бриан Мбемо был назван лучшим приобретением лета среди всех клубов Английской-Премьер-лиги (АПЛ). Таким мнением поделился британский таблоид The Telegraph.

Как отмечает издание, в эпоху Алекса Фергюсона три победы подряд означали бы титул чемпиона АПЛ – вот настолько доминировал «Манчестер Юнайтед».

26-летний Мбемо летом 2025 года примкнул к стану «дьяволов» за 65 миллионов фунтов, еще 6 миллионов фунтов предусмотрены в виде бонусов. Трудовое соглашение рассчитано до лета 2030 года.

«Манчестер Юнайтед» на данный момент идет на 6-ой строчке турнирной таблицы национального первенства, в активе команды 16 очков.

В матче против «Ливерпуля», который прошел 19 октября, Мбемо забил самый быстрый гол «дьяволов» на «Энфилде».