Бриан Мбемо забил самый быстрый гол МЮ в АПЛ против Ливерпуля на Энфилде

Бриан Мбэмо забил самый быстрый гол МЮ в АПЛ против Ливерпуля на Энфилде.

Произошло это в матче 8-го тура АПЛ.

Камерунский нападающий «красных дьяволов» вывел свою команду вперед уже на 2-й минуте, что стало самым быстрым голом МЮ в АПЛ против Ливерпуля на Энфилде.

Предыдущее достижение принадлежало Карлосу Тевесу, отличившемуся в сезоне 2008/09 голом на 3-й минуте матча.

Самые быстрые голы Манчестер Юнайтед в АПЛ против Ливерпуля на Энфилде

⏱️Earliest #MUFC Premier League goals against Liverpool at Anfield:



2' : Bryan Mbeumo (2025/26)

3' : Carlos Tevez (2008/09)

8' : Steve Bruce (1993/94)

13' : Gary Pallister (1996/97)