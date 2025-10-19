Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бриан Мбемо забил самый быстрый гол МЮ в АПЛ против Ливерпуля на Энфилде
Англия
19 октября 2025, 19:39 |
194
0

Бриан Мбемо забил самый быстрый гол МЮ в АПЛ против Ливерпуля на Энфилде

Камерунцу понадобилось 2 минуты, чтобы открыть счет в матче

19 октября 2025, 19:39 |
194
0
Бриан Мбемо забил самый быстрый гол МЮ в АПЛ против Ливерпуля на Энфилде
Getty Images/Global Images Ukraine

Бриан Мбэмо забил самый быстрый гол МЮ в АПЛ против Ливерпуля на Энфилде.

Произошло это в матче 8-го тура АПЛ.

Камерунский нападающий «красных дьяволов» вывел свою команду вперед уже на 2-й минуте, что стало самым быстрым голом МЮ в АПЛ против Ливерпуля на Энфилде.

Предыдущее достижение принадлежало Карлосу Тевесу, отличившемуся в сезоне 2008/09 голом на 3-й минуте матча.

Самые быстрые голы Манчестер Юнайтед в АПЛ против Ливерпуля на Энфилде

  • 2' – Бриан Мбемо (2025/26)
  • 3' – Карлос Тевес (2008/09)
  • 8' – Стив Брюс (1993/94)
  • 13' – Гарри Паллистер (1996/97)
По теме:
Замена Мудрику? Челси может вернуть из аренды бельгийского хавбека
ВИДЕО. Быстрый гол для МЮ. Мбемо открыл счет в матче с Ливерпулем
Разбудили львов: Астон Вилла отыгралась и обыграла Тоттенхэм
Ливерпуль Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Бриан Мбемо статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Футбол | 19 октября 2025, 07:58 14
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари

Киевляне снова потеряли очки

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 19 октября 2025, 17:30 6
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 19 октября в 18:30 по Киеву

Два ассиста. Украинец стал частью разгромного матча с восемью голами
Футбол | 19.10.2025, 19:02
Два ассиста. Украинец стал частью разгромного матча с восемью голами
Два ассиста. Украинец стал частью разгромного матча с восемью голами
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Бокс | 18.10.2025, 23:17
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
Футбол | 18.10.2025, 23:35
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
17.10.2025, 23:59 7
Футбол
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
18.10.2025, 05:42 6
Бокс
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
18.10.2025, 10:49 6
Футбол
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
19.10.2025, 08:17 5
Футбол
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
17.10.2025, 17:34 22
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
18.10.2025, 04:42 3
Бокс
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
17.10.2025, 23:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем