Бриан Мбемо забил самый быстрый гол МЮ в АПЛ против Ливерпуля на Энфилде
Камерунцу понадобилось 2 минуты, чтобы открыть счет в матче
Бриан Мбэмо забил самый быстрый гол МЮ в АПЛ против Ливерпуля на Энфилде.
Произошло это в матче 8-го тура АПЛ.
Камерунский нападающий «красных дьяволов» вывел свою команду вперед уже на 2-й минуте, что стало самым быстрым голом МЮ в АПЛ против Ливерпуля на Энфилде.
Предыдущее достижение принадлежало Карлосу Тевесу, отличившемуся в сезоне 2008/09 голом на 3-й минуте матча.
Самые быстрые голы Манчестер Юнайтед в АПЛ против Ливерпуля на Энфилде
- 2' – Бриан Мбемо (2025/26)
- 3' – Карлос Тевес (2008/09)
- 8' – Стив Брюс (1993/94)
- 13' – Гарри Паллистер (1996/97)
