Бывший президент Барселоны лаконично высказался о Ямале

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар считает, что молодого вингера каталонского клуба Ламина Ямаля в данный момент нельзя считать лучшим игроком в мире.

«Он не лучший игрок в мире. В прошлом году он тоже не был им. Он может стать лучшим, но пока не лучший… Если Ламин не в лучшей форме, ему лучше приостановиться и не играть. Он должен играть в полную силу и не иметь никаких оправданий, поэтому ему следует сбавить темп и восстановиться», – сказал экс-функционер.