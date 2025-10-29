Бывший президент Барселоны лаконично высказался о Ямале
Он не может назвать 18-летнего испанца лучшим игроком
Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар считает, что молодого вингера каталонского клуба Ламина Ямаля в данный момент нельзя считать лучшим игроком в мире.
«Он не лучший игрок в мире. В прошлом году он тоже не был им. Он может стать лучшим, но пока не лучший… Если Ламин не в лучшей форме, ему лучше приостановиться и не играть. Он должен играть в полную силу и не иметь никаких оправданий, поэтому ему следует сбавить темп и восстановиться», – сказал экс-функционер.
Ранее боссы «Барселоны» обеспокоились внезапными заявлениями Ямаля о «Реале». Кроме того, «сине-гранатовым» не нравится, что звездный испанец выставляет свою жизнь напоказ в социальных сетях.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер имеет полное доверие президента
Аль-Иттихад переиграл Аль-Наср в матче 1/8 финала со счетом 2:1