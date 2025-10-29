Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 октября 2025, 04:06 | Обновлено 29 октября 2025, 04:07
ФОТО. Футболист сборной Украины подписан на Библию.онлайн. На русском

Михаил Мудрик нашел свою точку опоры

Полузащитник «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик оказался подписан в Instagram на страницу Bible.online – популярный русскоязычный аккаунт с библейскими цитатами и мотивационными постами.

Футболист давно известен своей глубокой религиозностью: он не скрывает, что читает Библию с детства, имеет татуировку «Only Jesus» и часто говорит о вере как о главной опоре в жизни.

Сейчас Мудрик не играет за «Челси» из-за расследования по подозрению в употреблении допинга – в его пробе обнаружили мельдоний. Игрок временно отстранtн и ждtт решения по делу.

Подписка на Bible.online лишь подтверждает, что футболист ищет духовную поддержку в сложный период карьеры.

