ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
Владимир Бражко показал хороший пример
Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко подал отличный пример для всех футболистов – после матча с «Кривбассом» он остался у трибун, чтобы пообщаться с болельщиками и раздать автографы.
Один из таких моментов попал на фото: Бражко подписывает мяч для юного фаната, который не может сдержать эмоций от радости.
Позже в комментариях в аккаунте футболиста появилась трогательная реакция – мама мальчика написала: «Спасибо за автограф! Мой сын вернулся вчера домой максимально счастливый!».
Поступок Бражко быстро вызвал волну положительных отзывов среди болельщиков, которые отметили человечность и искренность игрока.
