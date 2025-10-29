ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко подал отличный пример для всех футболистов – после матча с «Кривбассом» он остался у трибун, чтобы пообщаться с болельщиками и раздать автографы.

Один из таких моментов попал на фото: Бражко подписывает мяч для юного фаната, который не может сдержать эмоций от радости.

Позже в комментариях в аккаунте футболиста появилась трогательная реакция – мама мальчика написала: «Спасибо за автограф! Мой сын вернулся вчера домой максимально счастливый!».

Поступок Бражко быстро вызвал волну положительных отзывов среди болельщиков, которые отметили человечность и искренность игрока.