ФОТО. Звезда Реала унизил лидера Барселоны после Эль-Класико
Винисиус подколол Педри
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отметился любопытной активностью на своей странице в Instagram после Эль-Класико.
25-летний бразилец опубликовал традиционный пост после победы, где написал:
«Прекрасное воскресенье дома!!! ВПЕРЕД, РЕАЛ МАДРИД!!!», – однако все внимание привлекла вторая фотография в карусели футболиста.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
На ней запечатлен один из эпизодов поединка, в котором Педри, не успевая за игроком «Реала», задержал того за футболку.
Эту фотографию фаны Барселоны восприняли как издевательство над одним из лидеров команды Ханси Флика.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем может вскоре сменить клубную прописку
Киевляне начали задумываться об увольнении тренера