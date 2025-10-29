ФОТО. Звезда Реала унизил лидера Барселоны после Эль-Класико

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отметился любопытной активностью на своей странице в Instagram после Эль-Класико.

25-летний бразилец опубликовал традиционный пост после победы, где написал:

«Прекрасное воскресенье дома!!! ВПЕРЕД, РЕАЛ МАДРИД!!!», – однако все внимание привлекла вторая фотография в карусели футболиста.

На ней запечатлен один из эпизодов поединка, в котором Педри, не успевая за игроком «Реала», задержал того за футболку.

Эту фотографию фаны Барселоны восприняли как издевательство над одним из лидеров команды Ханси Флика.