ФОТО. Жена Гарри Кейна заблокирует его следующий трансфер. Причина

29 октября 2025, 02:02
Гарри Кейн не сможет перечить своей жене

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри и Кэти Кейн

Жена Гарри Кейна может помешать его возвращению в Премьер-лигу после того, как стала известна тайная опция выкупа в контракте с «Баварией».

Капитан сборной Англии показывает невероятную форму с тех пор, как два года назад перешел из «Тоттенхэма» в Мюнхен. На его счету – 105 голов в 109 матчах за ФК «Голливуд».

Однако, несмотря на то что Кейн близок к своему второму титулу чемпиона Бундеслиги, его будущее в Германии остается неопределенным.

Экс-звезде «Тоттенхэма» следующим летом исполнится 33 года, и, по сообщениям, именно тогда начнет действовать пункт о выкупе – всего за £56 млн. Это может открыть путь к сенсационному возвращению в Премьер-лигу, причем сам Кейн якобы не против вернуться на родину.

Сообщается, что он даже готов отказаться от возвращения в «Тоттенхэм», если поступит предложение от другого топ-клуба Англии.

Однако издание Bild утверждает, что его жена Кэти может остановить любые планы на переезд.

Мать четверых детей – Айви (7), Вивьен (5), Луи (3) и Генри (1) – наслаждается жизнью в Германии. Ей нравится приватность, которую семья Кейнов получает за границей.

Кроме того, вся семья уже адаптировалась к немецкому образу жизни, поэтому возвращение в Англию в ближайшее время маловероятно. Сам Кейн не скрывает, что доволен новой жизнью в Баварии.

Он сказал: «То, как нас приняли здесь, было невероятным. Это глубоко тронуло нас как семью – не только меня, но и всех нас. Дети ходят в школу и счастливы. Моя жена тоже чувствует себя комфортно. Мы наслаждаемся каждой секундой».

Максим Лапченко Источник: The Sun
