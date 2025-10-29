Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч Жироны, где оба забили
Испания
29 октября 2025, 00:05
396
1

Украинцы получили высокие баллы за матч

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Каталонская «Жирона» успешно стартовала в Кубке Испании сезона 2025/26, получив путевку в 1/32 финала.

28 октября команда Мичела на выезде провела напряженный матч против клуба «Констанция» и вырвала победу со счетом 3:2.

Трое украинцев приняли участие в матче – Владислав Крапивцов вышел в старте, а Виктор Цыганков и Владислав Ванат со скамейки запасных.

Ванат отличился результативной игрой – забил гол и сделал голевую передачу. Свое имя в протоколе также записал Виктор Цыганков, который забил один из мячей команды. По завершении матча аналитический портал SofaScore признал Ваната лучшим игроком встречи, оценив его выступление в 8,1 балла. Цыганков получил 7,2, а Крапивцов – 6,5 балла.

Оценки матча от SofaScore

По теме:
Цыганков забил 14-й гол за Жирону, гол+пас от Ваната
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
ВИДЕО. Ванат следом за Цыганковым забил за Жирону в матче против Констанции
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
antt
В першому матчі за Жирону він також був кращим. Але коли то вже було.
