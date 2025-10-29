Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч Жироны, где оба забили

Каталонская «Жирона» успешно стартовала в Кубке Испании сезона 2025/26, получив путевку в 1/32 финала.

28 октября команда Мичела на выезде провела напряженный матч против клуба «Констанция» и вырвала победу со счетом 3:2.

Трое украинцев приняли участие в матче – Владислав Крапивцов вышел в старте, а Виктор Цыганков и Владислав Ванат со скамейки запасных.

Ванат отличился результативной игрой – забил гол и сделал голевую передачу. Свое имя в протоколе также записал Виктор Цыганков, который забил один из мячей команды. По завершении матча аналитический портал SofaScore признал Ваната лучшим игроком встречи, оценив его выступление в 8,1 балла. Цыганков получил 7,2, а Крапивцов – 6,5 балла.

Оценки матча от SofaScore