Месси и Роналду. Названы номинанты на символическую сборную года от FIFPRO

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала список номинантов на попадание в символическую сборную мира 2025 года.

В перечень вошли 26 футболистов, которых выбрали путем голосования игроков со всего мира. Именно они претендуют на место в итоговой команде года, которая будет объявлена 3 ноября.

Традиционно в финальный список попадают лучшие представители ведущих клубов Европы и мира, показавшие стабильно высокий уровень выступлений в течение сезона.

В состав номинантов вошли многократные обладатели Золотого мяча Лионель Месси (Интер Маями) и Криштиану Роналду (Аль-Наср).

Больше всего кандидатов в этот раз представил действующий победитель Лиги чемпионов – парижский ПСЖ. Также в перечне есть звезды Реала, Манчестер Сити, Барселоны и Ливерпуля.

Номинанты на символическую сборную мира FIFPRO в 2025 году

Вратари:

Алиссон Беккер (Ливерпуль, Бразилия)

Тибо Куртуа (Реал, Бельгия)

Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ / Ман Сити, Италия)

Защитники:

Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль / Реал, Англия)

Пау Кубарси (Барселона, Испания)

Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды)

Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)

Маркиньос (ПСЖ, Бразилия)

Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия)

Вильям Салиба (Арсенал, Франция)

Полузащитники:

Джуд Беллингем (Реал, Англия)

Кевин Де Брюйне (Ман Сити / Наполи, Бельгия)

Лука Модрич (Реал / Милан, Хорватия)

Жоау Невеш (ПСЖ, Португалия)

Коул Палмер (Челси, Англия)

Педри (Барселона, Испания)

Федерико Вальверде (Реал, Уругвай)

Витинья (ПСЖ, Португалия)

Нападающие:

Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)

Эрлинг Холанд (Ман Сити, Норвегия)

Килиан Мбаппе (Реал Мадрид, Франция)

Лионель Месси (Интер Маями, Аргентина)

Рафинья (Барселона, Бразилия)

Криштиану Роналду (Аль-Наср, Португалия)

Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет)

Ламин Ямаль (Барселона, Испания)

