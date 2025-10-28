Месси и Роналду. Названы номинанты на символическую сборную года от FIFPRO
В список вошли 26 футболистов, а итоговую команду объявят 3 ноября
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала список номинантов на попадание в символическую сборную мира 2025 года.
В перечень вошли 26 футболистов, которых выбрали путем голосования игроков со всего мира. Именно они претендуют на место в итоговой команде года, которая будет объявлена 3 ноября.
Традиционно в финальный список попадают лучшие представители ведущих клубов Европы и мира, показавшие стабильно высокий уровень выступлений в течение сезона.
В состав номинантов вошли многократные обладатели Золотого мяча Лионель Месси (Интер Маями) и Криштиану Роналду (Аль-Наср).
Больше всего кандидатов в этот раз представил действующий победитель Лиги чемпионов – парижский ПСЖ. Также в перечне есть звезды Реала, Манчестер Сити, Барселоны и Ливерпуля.
Номинанты на символическую сборную мира FIFPRO в 2025 году
Вратари:
- Алиссон Беккер (Ливерпуль, Бразилия)
- Тибо Куртуа (Реал, Бельгия)
- Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ / Ман Сити, Италия)
Защитники:
- Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль / Реал, Англия)
- Пау Кубарси (Барселона, Испания)
- Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды)
- Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)
- Маркиньос (ПСЖ, Бразилия)
- Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия)
- Вильям Салиба (Арсенал, Франция)
Полузащитники:
- Джуд Беллингем (Реал, Англия)
- Кевин Де Брюйне (Ман Сити / Наполи, Бельгия)
- Лука Модрич (Реал / Милан, Хорватия)
- Жоау Невеш (ПСЖ, Португалия)
- Коул Палмер (Челси, Англия)
- Педри (Барселона, Испания)
- Федерико Вальверде (Реал, Уругвай)
- Витинья (ПСЖ, Португалия)
Нападающие:
- Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)
- Эрлинг Холанд (Ман Сити, Норвегия)
- Килиан Мбаппе (Реал Мадрид, Франция)
- Лионель Месси (Интер Маями, Аргентина)
- Рафинья (Барселона, Бразилия)
- Криштиану Роналду (Аль-Наср, Португалия)
- Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет)
- Ламин Ямаль (Барселона, Испания)
