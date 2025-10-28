Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси и Роналду. Названы номинанты на символическую сборную года от FIFPRO
Другие новости
28 октября 2025, 22:37 | Обновлено 28 октября 2025, 22:48
87
0

Месси и Роналду. Названы номинанты на символическую сборную года от FIFPRO

В список вошли 26 футболистов, а итоговую команду объявят 3 ноября

28 октября 2025, 22:37 | Обновлено 28 октября 2025, 22:48
87
0
Месси и Роналду. Названы номинанты на символическую сборную года от FIFPRO
Лионель Месси и Криштиану Роналду

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала список номинантов на попадание в символическую сборную мира 2025 года.

В перечень вошли 26 футболистов, которых выбрали путем голосования игроков со всего мира. Именно они претендуют на место в итоговой команде года, которая будет объявлена 3 ноября.

Традиционно в финальный список попадают лучшие представители ведущих клубов Европы и мира, показавшие стабильно высокий уровень выступлений в течение сезона.

В состав номинантов вошли многократные обладатели Золотого мяча Лионель Месси (Интер Маями) и Криштиану Роналду (Аль-Наср).

Больше всего кандидатов в этот раз представил действующий победитель Лиги чемпионов – парижский ПСЖ. Также в перечне есть звезды Реала, Манчестер Сити, Барселоны и Ливерпуля.

Номинанты на символическую сборную мира FIFPRO в 2025 году

Вратари:

  • Алиссон Беккер (Ливерпуль, Бразилия)
  • Тибо Куртуа (Реал, Бельгия)
  • Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ / Ман Сити, Италия)

Защитники:

  • Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль / Реал, Англия)
  • Пау Кубарси (Барселона, Испания)
  • Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды)
  • Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)
  • Маркиньос (ПСЖ, Бразилия)
  • Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия)
  • Вильям Салиба (Арсенал, Франция)

Полузащитники:

  • Джуд Беллингем (Реал, Англия)
  • Кевин Де Брюйне (Ман Сити / Наполи, Бельгия)
  • Лука Модрич (Реал / Милан, Хорватия)
  • Жоау Невеш (ПСЖ, Португалия)
  • Коул Палмер (Челси, Англия)
  • Педри (Барселона, Испания)
  • Федерико Вальверде (Реал, Уругвай)
  • Витинья (ПСЖ, Португалия)

Нападающие:

  • Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)
  • Эрлинг Холанд (Ман Сити, Норвегия)
  • Килиан Мбаппе (Реал Мадрид, Франция)
  • Лионель Месси (Интер Маями, Аргентина)
  • Рафинья (Барселона, Бразилия)
  • Криштиану Роналду (Аль-Наср, Португалия)
  • Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет)
  • Ламин Ямаль (Барселона, Испания)

Инфографика

По теме:
ВИДЕО. Как Бензема разбил надежды Роналду выиграть саудовский кубок
Яркая дуэль. Гол Бензема выбил команду Роналду из Кубка Саудовской Аравии
Месси назвал главные недостатки в своей игре: «Ноги уже не успевают»
символическая сборная FIFPro Криштиану Роналду Лионель Месси Алиссон Беккер Тибо Куртуа Джанлуиджи Доннарумма Трент Александер-Арнольд Пау Кубарси Вирджил ван Дейк Ашраф Хакими Маркиньос Нуну Мендеш Вильям Салиба Джуд Беллингем Кевин Де Брюйне Лука Модрич Жоау Невеш Коул Палмер Педри Федерико Вальверде Витинья (ПСЖ) Усман Дембеле Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Рафинья Диас Мохамед Салах Ламин Ямаль
Николай Степанов Источник: FIFPRO
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 28 октября 2025, 17:47 7
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины

В четвертьфиналы пробились Чернигов, Буковина Черновцы и Локомотив Киев

АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
Футбол | 28 октября 2025, 13:27 12
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях

Эксперты пока сходятся во мнении, что решение по громкому кейсу «горожан» будет до конца года

Три футболиста Динамо не смогут сыграть против Шахтера в Кубке Украины
Футбол | 28.10.2025, 11:11
Три футболиста Динамо не смогут сыграть против Шахтера в Кубке Украины
Три футболиста Динамо не смогут сыграть против Шахтера в Кубке Украины
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Бокс | 28.10.2025, 19:40
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Кубок лиги. Экс-игрок Шахтера Кевин впервые сделал ассист за Фулхэм
Футбол | 28.10.2025, 22:57
Кубок лиги. Экс-игрок Шахтера Кевин впервые сделал ассист за Фулхэм
Кубок лиги. Экс-игрок Шахтера Кевин впервые сделал ассист за Фулхэм
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
27.10.2025, 07:52 6
Футбол
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 131
Футбол
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
26.10.2025, 16:33 9
Бокс
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
27.10.2025, 19:20 2
Бокс
«Украинец задыхается». Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча ПСЖ
«Украинец задыхается». Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча ПСЖ
27.10.2025, 10:31 6
Футбол
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
27.10.2025, 07:31 6
Бокс
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
26.10.2025, 16:26 4
Футбол
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
27.10.2025, 12:39 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем