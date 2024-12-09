Без Месси и Роналду. FIFPro представила сборную лучших игроком 2024 года

FIFPro официально представила свою команду лучших футболистов года. В команду попали:

Эдерсон (Манчестер Сити);

Дани Карвахаль (Реал Мадрид);

Рюдигер (Реал Мадрид);

Вирджил ван Дейк (Ливерпуль);

Кевин де Брюйне (Манчестер Сити);

Родри (Манчестер Сити);

Тони Кроос (Реал Мадрид / завершил карьеру);

Джуд Беллингем (Реал Мадрид);

Килиан Мбаппе (ПСЖ / Реал Мадрид);

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити);

Винисиус (Реал Мадрид).

Впервые с 2007 года в команде не присутствуют ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду. Единственный раз, когда в символическую сборную от данной организации попадал украинский футболист, случился в 2005 году. Тогда Андрей Шевченко на пару с Самюэлем Это'о был признан лучшим нападающим года.