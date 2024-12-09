Другие новости09 декабря 2024, 17:41 | Обновлено 09 декабря 2024, 17:54
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Без Месси и Роналду. FIFPro представила сборную лучших игроком 2024 года
Организация официально представила команду лучших игроков мира в этом году
09 декабря 2024, 17:41 | Обновлено 09 декабря 2024, 17:54
345
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FIFPro официально представила свою команду лучших футболистов года. В команду попали:
- Эдерсон (Манчестер Сити);
- Дани Карвахаль (Реал Мадрид);
- Рюдигер (Реал Мадрид);
- Вирджил ван Дейк (Ливерпуль);
- Кевин де Брюйне (Манчестер Сити);
- Родри (Манчестер Сити);
- Тони Кроос (Реал Мадрид / завершил карьеру);
- Джуд Беллингем (Реал Мадрид);
- Килиан Мбаппе (ПСЖ / Реал Мадрид);
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити);
- Винисиус (Реал Мадрид).
Впервые с 2007 года в команде не присутствуют ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду. Единственный раз, когда в символическую сборную от данной организации попадал украинский футболист, случился в 2005 году. Тогда Андрей Шевченко на пару с Самюэлем Это'о был признан лучшим нападающим года.
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тим більш шо Перес викупив 6 місць для своїх.