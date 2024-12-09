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09 декабря 2024, 17:41 | Обновлено 09 декабря 2024, 17:54
345
2

Без Месси и Роналду. FIFPro представила сборную лучших игроком 2024 года

Организация официально представила команду лучших игроков мира в этом году

09 декабря 2024, 17:41 | Обновлено 09 декабря 2024, 17:54
345
2
Без Месси и Роналду. FIFPro представила сборную лучших игроком 2024 года
Evening Standarts. Трофеи FIFPro

FIFPro официально представила свою команду лучших футболистов года. В команду попали:

  • Эдерсон (Манчестер Сити);
  • Дани Карвахаль (Реал Мадрид);
  • Рюдигер (Реал Мадрид);
  • Вирджил ван Дейк (Ливерпуль);
  • Кевин де Брюйне (Манчестер Сити);
  • Родри (Манчестер Сити);
  • Тони Кроос (Реал Мадрид / завершил карьеру);
  • Джуд Беллингем (Реал Мадрид);
  • Килиан Мбаппе (ПСЖ / Реал Мадрид);
  • Эрлинг Холанд (Манчестер Сити);
  • Винисиус (Реал Мадрид).

Впервые с 2007 года в команде не присутствуют ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду. Единственный раз, когда в символическую сборную от данной организации попадал украинский футболист, случился в 2005 году. Тогда Андрей Шевченко на пару с Самюэлем Это'о был признан лучшим нападающим года.

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FIFPro Эдерсон Дани Карвахаль Антонио Рюдигер Вирджил ван Дейк Кевин де Брюйне Родри Тони Кроос Джуд Беллингем Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Винисиус Жуниор Андрей Шевченко Самюэль Это'о Криштиану Роналду Лионель Месси символическая сборная
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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Burevestnik
та пох..
тим більш шо Перес викупив 6 місць для своїх.
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Saar
З Аталанти- 0 гравців! Команда, яка зараз лідирує і Серії А, одна з лідерів ЛЧ, виграла ЛЄ, а у фіналі, до речі, 3 голи Баєру забив Лукман! Зато, Мбапе, якого критикуючи, кому не лінь і є з що! Потрапив у цей список! Пздц
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