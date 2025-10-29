Энрике выбрал центральных защитников на матч против Лорьяна. Где Забарный?

В среду, 29 октября, состоится матч десятого тура французской Лиги 1, в котором сыграют «Лорьян» и ПСЖ. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

По информации французских СМИ, в этом поединке главный тренер парижского клуба Луис Энрике сделает несколько изменений из-за напряженного графика.

25 октября ПСЖ одолел «Брест» в чемпионате со счетом 3:0, а уже 1 ноября на команду ждет непростой домашний матч против «Ниццы». По этой причине Энрике намерен оставить Илью Забарного и Уильяна Пачо на скамейке запасных.

Ожидается, что в центре обороны сыграют Лукас Бералдо, который не выходил поле в последних двух матчах, и Маркиньос – капитан ПСЖ из-за травмы сыграл всего 25 минут в октябре.

Главный герой матча с «Брестом» Ашраф Хакими, который оформил дубль, получил четыре дня отдыха от Энрике, поэтому он пропустит этот поединок.

Ориентировочные составы на матч Лорьян – ПСЖ (по версии Le Parisien):