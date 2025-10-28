Товарищеские матчи28 октября 2025, 21:23 | Обновлено 28 октября 2025, 21:29
104
0
ФОТО. Украинская футболистка провела 100-й матч за национальную сборную
Ольга Овдийчук впервые надела повязку капитана в поединке против Румынии
28 октября 2025, 21:23 | Обновлено 28 октября 2025, 21:29
104
0
Украинская футболистка Ольга Овдийчук провела 100-й матч за национальную женскую сборную.
Она впервые вышла на поле в статусе капитана сборной команды.
Женская сборная Украины 28 октября провела второй товарищеский матч в октябре, сыграв вничью с Румынией в Бухаресте (1:1). Гол у сине-желтых забила Любовь Шматко.
Этот поединок стал очередной проверкой для команды Владимира Пятенко, которая несколькими днями ранее одержала победу над Словакией (2:1).
ФОТО. Ольга Овдийчук провела 100-й матч за сборную Украины
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 октября 2025, 12:15 4
Бывший тренер киевского «Динамо» оценил прогрес Артема Рыбака из «Барселоны»
Футбол | 28 октября 2025, 18:11 29
Вацко критикует игру киевлян
Бокс | 27.10.2025, 21:33
Футбол | 28.10.2025, 20:33
Футбол | 28.10.2025, 07:07
Комментарии 0
Популярные новости
28.10.2025, 07:55 6
27.10.2025, 02:02 4
26.10.2025, 16:26 4
26.10.2025, 23:40 1
26.10.2025, 19:57 131
27.10.2025, 07:59 9
Футбол
27.10.2025, 05:42 3