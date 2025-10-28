ФОТО. Украинская футболистка провела 100-й матч за национальную сборную

Украинская футболистка Ольга Овдийчук провела 100-й матч за национальную женскую сборную.

Она впервые вышла на поле в статусе капитана сборной команды.

Женская сборная Украины 28 октября провела второй товарищеский матч в октябре, сыграв вничью с Румынией в Бухаресте (1:1). Гол у сине-желтых забила Любовь Шматко.

Этот поединок стал очередной проверкой для команды Владимира Пятенко, которая несколькими днями ранее одержала победу над Словакией (2:1).

ФОТО. Ольга Овдийчук провела 100-й матч за сборную Украины