Месси назвал главные недостатки в своей игре: «Ноги уже не успевают»

Форвард Интер Майами Лионель Месси недавно продлил контракт с американским клубом до конца 2028 года, однако аргентинец признал, что с возрастом уже не может играть так, как раньше.

«Конечно, с возрастом я потерял некоторые свои качества, которые были у меня раньше – скорость, реакцию, оценку игры, принятие решений. Теперь иногда мои ноги не успевают за мыслью».

«Однако я стараюсь преодолеть это и выжать максимум из моих физических возможностей. Приспосабливаюсь к этому», – сказал Месси.

Ранее Лионель не исключил, что сыграет на ЧМ-2026.