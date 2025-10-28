Месси назвал главные недостатки в своей игре: «Ноги уже не успевают»
Игрок признает, что многое потерял с возрастом
Форвард Интер Майами Лионель Месси недавно продлил контракт с американским клубом до конца 2028 года, однако аргентинец признал, что с возрастом уже не может играть так, как раньше.
«Конечно, с возрастом я потерял некоторые свои качества, которые были у меня раньше – скорость, реакцию, оценку игры, принятие решений. Теперь иногда мои ноги не успевают за мыслью».
«Однако я стараюсь преодолеть это и выжать максимум из моих физических возможностей. Приспосабливаюсь к этому», – сказал Месси.
Ранее Лионель не исключил, что сыграет на ЧМ-2026.
