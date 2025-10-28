Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Major League Soccer
28 октября 2025, 20:49 | Обновлено 28 октября 2025, 21:04
Месси назвал главные недостатки в своей игре: «Ноги уже не успевают»

Игрок признает, что многое потерял с возрастом

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Форвард Интер Майами Лионель Месси недавно продлил контракт с американским клубом до конца 2028 года, однако аргентинец признал, что с возрастом уже не может играть так, как раньше.

«Конечно, с возрастом я потерял некоторые свои качества, которые были у меня раньше – скорость, реакцию, оценку игры, принятие решений. Теперь иногда мои ноги не успевают за мыслью».

«Однако я стараюсь преодолеть это и выжать максимум из моих физических возможностей. Приспосабливаюсь к этому», – сказал Месси.

Ранее Лионель не исключил, что сыграет на ЧМ-2026.

