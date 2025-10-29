Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Украины
29 октября 2025, 21:23
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Для Шахтера этот футболист – это полкоманды»

Бывший футболист – о Ризныке

29 октября 2025, 21:23 |
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Для Шахтера этот футболист – это полкоманды»
УАФ. Артем Федецкий

Бывший футболист донецкого «Шахтера» и сборной Украины Артем Федецкий назвал главного лидера «горняков», выделив вратаря Дмитрия Ризника

«Однозначно Ризник – это полкоманды. В начале сезона, после матчей с Бешикташем, мы делали комплименты Турану, что все классно, но потом Шахтер немного просел. И именно Ризник спасал во многих моментах», – отметил Артем Федецкий.

Ранее бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий рассказал, почему выбрал донецкий «Шахтер», а не киевское «Динамо»:

ШОВКОВСКИЙ: «Не надо отличать победы от поражений. Нужно смотреть на игру»
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
БРАЖКО: «Во втором тайме Шахтер подсел, и у мы начали создавать моменты»
Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Артем Федецкий
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
