Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Для Шахтера этот футболист – это полкоманды»

Бывший футболист донецкого «Шахтера» и сборной Украины Артем Федецкий назвал главного лидера «горняков», выделив вратаря Дмитрия Ризника

«Однозначно Ризник – это полкоманды. В начале сезона, после матчей с Бешикташем, мы делали комплименты Турану, что все классно, но потом Шахтер немного просел. И именно Ризник спасал во многих моментах», – отметил Артем Федецкий.

