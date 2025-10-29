Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Для Шахтера этот футболист – это полкоманды»
Бывший футболист – о Ризныке
Бывший футболист донецкого «Шахтера» и сборной Украины Артем Федецкий назвал главного лидера «горняков», выделив вратаря Дмитрия Ризника
«Однозначно Ризник – это полкоманды. В начале сезона, после матчей с Бешикташем, мы делали комплименты Турану, что все классно, но потом Шахтер немного просел. И именно Ризник спасал во многих моментах», – отметил Артем Федецкий.
Ранее бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий рассказал, почему выбрал донецкий «Шахтер», а не киевское «Динамо»:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем прогнозирует минимальную победу команды Шовковского
По информации источника, киевский клуб заинтересован в услугах 19-летнего Дье Калонджи