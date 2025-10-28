Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
Чемпионат мира
28 октября 2025, 18:07 | Обновлено 28 октября 2025, 18:34
1409
1

Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины

Анатолий Трубин и Георгий Судаков помогут национальной команде в матчах с Исландией и Францией

28 октября 2025, 18:07 | Обновлено 28 октября 2025, 18:34
1409
1 Comments
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков получили вызов в сборную Украины на матчи квалификации чемпионата мира, которые состоятся в ноябре. Об этом сообщило португальское издание A Bola.

По информации источника, «Бенфика» отпустит четырех игроков в национальные команды во время международной паузы. Кроме украинцев, лиссабонский клуб временно покинут Франьо Иванович, которые отправится в Хорватию, и Амир Дедич – он сыграет за Боснию и Герцеговину.

«В сборную Украины были вызваны Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Вратарь и полузащитник сыграют в отборочных матчах чемпионата мира 2026 года против Франции и Исландии. Украина по-прежнему стремится к прямому выходу в финальную часть, отставая от лидера группы D, Франции, на три очка», – сообщили в Португалии.

Подопечные Сергея Реброва сыграют 13 ноября против Франции на выезде, а 16 ноября встретятся с Исландией на номинально домашнем поле. «Сине-желтые» на три балла отстают от французской команды и на три очка опережают исландцев.

По теме:
Усиление для Реброва. Игрок сборной Украины избежал серьезной травмы
Полузащитник аутсайдера УПЛ получил дебютный вызов в национальною сборную
ФОТО. Где отдыхает сын нападающего сборной Украины? Впечатляет
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу сборная Исландии по футболу Украина - Исландия Франция - Украина Георгий Судаков Анатолий Трубин Сергей Ребров Бенфика
Николай Титюк Источник: A Bola
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
Футбол | 28 октября 2025, 07:07 11
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ

Выше команды Андони Ираолы в турнирной таблице только «Арсенал»

АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
Футбол | 28 октября 2025, 13:27 6
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях

Эксперты пока сходятся во мнении, что решение по громкому кейсу «горожан» будет до конца года

Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Футбол | 28.10.2025, 08:33
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
Футбол | 28.10.2025, 15:17
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
В Ливерпуле определились с судьбой Слота. Романо рассказал подробности
Футбол | 28.10.2025, 18:16
В Ливерпуле определились с судьбой Слота. Романо рассказал подробности
В Ливерпуле определились с судьбой Слота. Романо рассказал подробности
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
У Бенфіки всього 4 збірники і половина з них - українці? 
Ответить
0
Популярные новости
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 131
Футбол
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
27.10.2025, 21:33 4
Бокс
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
27.10.2025, 19:20 2
Бокс
В мире бокса нашли виновника поражения Паркера от Уордли. Все в шоке
В мире бокса нашли виновника поражения Паркера от Уордли. Все в шоке
27.10.2025, 02:02 4
Бокс
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
27.10.2025, 07:52 6
Футбол
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
27.10.2025, 12:39 8
Футбол
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
27.10.2025, 06:23 15
Футбол
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
27.10.2025, 04:42 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем