Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины

Голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков получили вызов в сборную Украины на матчи квалификации чемпионата мира, которые состоятся в ноябре. Об этом сообщило португальское издание A Bola.

По информации источника, «Бенфика» отпустит четырех игроков в национальные команды во время международной паузы. Кроме украинцев, лиссабонский клуб временно покинут Франьо Иванович, которые отправится в Хорватию, и Амир Дедич – он сыграет за Боснию и Герцеговину.

«В сборную Украины были вызваны Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Вратарь и полузащитник сыграют в отборочных матчах чемпионата мира 2026 года против Франции и Исландии. Украина по-прежнему стремится к прямому выходу в финальную часть, отставая от лидера группы D, Франции, на три очка», – сообщили в Португалии.

Подопечные Сергея Реброва сыграют 13 ноября против Франции на выезде, а 16 ноября встретятся с Исландией на номинально домашнем поле. «Сине-желтые» на три балла отстают от французской команды и на три очка опережают исландцев.