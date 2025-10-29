Вингер сборной Украины признался, что не собирается возвращаться в Динамо

Вингер житомирского «Полесья» и сборной Украины Владислав Велетень признался, что не собирается возвращаться в киевское «Динамо», которое он покинул в августе 2021 года.

– Выходило ли на тебя «Динамо», когда ты уже заиграл в «Колосе», в «Полесье»? Может быть, они звали тебя обратно?

– Нет, никакого официального предложения не было.

– Ты бы хотел вернуться?

– Нет. Я очень счастлив, что оказался в «Полесье». В тот момент, когда у меня было предложение от житомирского клуба, у меня было еще два предложения. Звонили представители и приглашали.

Однако, когда мне сказали, что есть возможность пойти в «Полесье», я сразу сказал, что хочу сюда. Потому что, во-первых, я хотел к этому тренерскому составу, с которым уже работал, во-вторых, футбольный мир не так велик, все друг о друге знают.

И то, что я слышал о президенте, что он порядочный человек – для меня это тоже было очень важно, почему я выбрал «Полесье», – рассказал Великан.

В нынешнем сезоне 23-летний вингер провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт Владислава истекает в июне 2029 года.