Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вингер сборной Украины признался, что не собирается возвращаться в Динамо
Украина. Премьер лига
29 октября 2025, 10:03 |
1507
2

Вингер сборной Украины признался, что не собирается возвращаться в Динамо

Владислав Велетень доволен своим положением в составе житомирского «Полесья»

29 октября 2025, 10:03 |
1507
2 Comments
Вингер сборной Украины признался, что не собирается возвращаться в Динамо
ФК Полесье Житомир. Владислав Велетень

Вингер житомирского «Полесья» и сборной Украины Владислав Велетень признался, что не собирается возвращаться в киевское «Динамо», которое он покинул в августе 2021 года.

– Выходило ли на тебя «Динамо», когда ты уже заиграл в «Колосе», в «Полесье»? Может быть, они звали тебя обратно?

– Нет, никакого официального предложения не было.

– Ты бы хотел вернуться?

– Нет. Я очень счастлив, что оказался в «Полесье». В тот момент, когда у меня было предложение от житомирского клуба, у меня было еще два предложения. Звонили представители и приглашали.

Однако, когда мне сказали, что есть возможность пойти в «Полесье», я сразу сказал, что хочу сюда. Потому что, во-первых, я хотел к этому тренерскому составу, с которым уже работал, во-вторых, футбольный мир не так велик, все друг о друге знают.

И то, что я слышал о президенте, что он порядочный человек – для меня это тоже было очень важно, почему я выбрал «Полесье», – рассказал Великан.

В нынешнем сезоне 23-летний вингер провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт Владислава истекает в июне 2029 года.

По теме:
Шевченко и Буткевич инвестируют в развитие нового вида спорта в Украине
Милевский спрогнозировал точный счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Динамо и Шахтер сыграют в Кубке Украины в 18-й раз. У кого больше побед?
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо Киев Владислав Велетень
Николай Титюк Источник: Игорь Цыганик
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛНЗ – Рух. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 29 октября 2025, 09:56 0
ЛНЗ – Рух. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
ЛНЗ – Рух. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

В УПЛ дело сделано, а вот в кубке…

САБО: «Это новый Ямаль. Дай Бог, чтобы он выступал за сборную Украины»
Футбол | 28 октября 2025, 12:15 7
САБО: «Это новый Ямаль. Дай Бог, чтобы он выступал за сборную Украины»
САБО: «Это новый Ямаль. Дай Бог, чтобы он выступал за сборную Украины»

Бывший тренер киевского «Динамо» оценил прогрес Артема Рыбака из «Барселоны»

ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
Футбол | 29.10.2025, 07:51
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
Обреченный с первого дня. Тудор не мог побеждать с Ювентусом
Футбол | 29.10.2025, 08:06
Обреченный с первого дня. Тудор не мог побеждать с Ювентусом
Обреченный с первого дня. Тудор не мог побеждать с Ювентусом
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
Футбол | 28.10.2025, 18:07
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dynamo1927
Проучите в выходные Харьков и отомсти за Колос
Ответить
0
SHN
Та ладно. Вчера вот порядочные работники порядочного президента мне вялую картоху привезли из АТБ
Ответить
0
Популярные новости
«Украинец задыхается». Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча ПСЖ
«Украинец задыхается». Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча ПСЖ
27.10.2025, 10:31 10
Футбол
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
27.10.2025, 21:33 7
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
27.10.2025, 09:15
Футбол
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
28.10.2025, 13:24
Бокс
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 7
Футбол
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
28.10.2025, 11:12 8
Футбол
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
29.10.2025, 05:22 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем