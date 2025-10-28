Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ямаль обратился к Винисиусу с бешеным предложением в матче Реал – Барселона
Испания
Испанец хотел устроить драку

Getty Images/Global Images Ukraine.

Реал победил Барселону (2:1) в матче десятого тура испанской Ла Лиги, но матч также запомнился столкновениями и провокациями.

Не сдерживали эмоций и главные звезды обеих команд: в заключительной части игры между вингером «Барсы» Ламином Ямалем и форвардом «Реала» Винисиусом Жуниором произошла короткая перепалка.

По информации испанских СМИ, игрок «Барселоны» спросил у соперника, «хочет ли подраться», на что футболист «Реала» ответил согласием, но пока не известно, перерастут ли эти слова во что-то большее.

В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги турнирную таблицу возглавляет мадридский Реал, имея в своем активе 27 турнирных баллов после 10 матчей. Барселона находится на второй строчке с 22 баллами.

Ламин Ямаль Винисиус Жуниор Реал Мадрид Барселона Ла Лига драка Реал - Барселона
Олег Вахоцкий Источник: Marca
Burevestnik
чи будуть вони перед битвою мірятись пісюнами?
Ответить
0
