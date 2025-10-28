Он ничего не делал. В Реале отреагировали на удаление Лунина в Эль Класико
В мадридском клубе удивлены решению арбитра
В мадридском «Реале» удивлены тем, что судья Сото Градо показал красную карточку украинскому голкиперу Андрею Лунину по завершении матча 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1), сообщает Marca.
В мадридском клубе не понимают, за какой поступок арбитр удалил 26-летнего вратаря. Изучив все видео инцидента, в «Реале» акцентируют внимание на том, что Лунин не совершил ничего такого, чего бы не делали все остальные участники беспорядков.
Отмечается, что в лагере «сливочных» не понимают, почему Сото Градо разграничил действия украинского голкипера с поведением его одноклубников и игроков «Барселоны».
Более того, представители «Реала» считают, что именно форвард каталонской команды Ферран Торрес толкал Андрея, за что не получил даже желтой карточки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Рух» готов оставить футбольную школу
Новозеландец – о ударной мощи британца