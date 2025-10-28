Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Он ничего не делал. В Реале отреагировали на удаление Лунина в Эль Класико
Испания
28 октября 2025, 14:29 |
723
0

Он ничего не делал. В Реале отреагировали на удаление Лунина в Эль Класико

В мадридском клубе удивлены решению арбитра

28 октября 2025, 14:29 |
723
0
Он ничего не делал. В Реале отреагировали на удаление Лунина в Эль Класико
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В мадридском «Реале» удивлены тем, что судья Сото Градо показал красную карточку украинскому голкиперу Андрею Лунину по завершении матча 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1), сообщает Marca.

В мадридском клубе не понимают, за какой поступок арбитр удалил 26-летнего вратаря. Изучив все видео инцидента, в «Реале» акцентируют внимание на том, что Лунин не совершил ничего такого, чего бы не делали все остальные участники беспорядков.

Отмечается, что в лагере «сливочных» не понимают, почему Сото Градо разграничил действия украинского голкипера с поведением его одноклубников и игроков «Барселоны».

Более того, представители «Реала» считают, что именно форвард каталонской команды Ферран Торрес толкал Андрея, за что не получил даже желтой карточки.

По теме:
ВИДЕО. За что Лунин получил красную карточку после матча с Барселоной
Легенда Реала поддержал Винисиуса после его поведения в Эль-Класико
СИМЕОНЕ: «Нам была нужна эта победа»
Барселона чемпионат Испании по футболу удаление (красная карточка) Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Андрей Лунин
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Футбол | 28 октября 2025, 07:55 6
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона

«Рух» готов оставить футбольную школу

Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Бокс | 27 октября 2025, 19:20 2
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли

Новозеландец – о ударной мощи британца

В Металлисте 1925 разнесли арбитров после поражения от ЛНЗ: «Почему нету?»
Футбол | 28.10.2025, 14:24
В Металлисте 1925 разнесли арбитров после поражения от ЛНЗ: «Почему нету?»
В Металлисте 1925 разнесли арбитров после поражения от ЛНЗ: «Почему нету?»
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Футбол | 28.10.2025, 08:33
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с легионером
Футбол | 28.10.2025, 09:17
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с легионером
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с легионером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
27.10.2025, 07:59 8
Бокс
Паркер объяснил, почему он проиграл нокаутом бой от Уордли
Паркер объяснил, почему он проиграл нокаутом бой от Уордли
26.10.2025, 11:09 4
Бокс
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 131
Футбол
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
27.10.2025, 07:52 6
Футбол
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
27.10.2025, 04:42 1
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
26.10.2025, 09:12 6
Футбол
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
27.10.2025, 08:05 1
Бокс
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
26.10.2025, 16:33 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем