Он ничего не делал. В Реале отреагировали на удаление Лунина в Эль Класико

В мадридском «Реале» удивлены тем, что судья Сото Градо показал красную карточку украинскому голкиперу Андрею Лунину по завершении матча 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1), сообщает Marca.

В мадридском клубе не понимают, за какой поступок арбитр удалил 26-летнего вратаря. Изучив все видео инцидента, в «Реале» акцентируют внимание на том, что Лунин не совершил ничего такого, чего бы не делали все остальные участники беспорядков.

Отмечается, что в лагере «сливочных» не понимают, почему Сото Градо разграничил действия украинского голкипера с поведением его одноклубников и игроков «Барселоны».

Более того, представители «Реала» считают, что именно форвард каталонской команды Ферран Торрес толкал Андрея, за что не получил даже желтой карточки.