  4. Известно, что Лупашко сказал Слюбику перед дракой в ​​матче Карпаты – Рух
Украина. Премьер лига
28 октября 2025, 17:16 | Обновлено 28 октября 2025, 17:25
Известно, что Лупашко сказал Слюбику перед дракой в ​​матче Карпаты – Рух

Коуч «Карпат» породил конфликт в матче УПЛ

ФК Рух

Львовское дерби между Карпатами и Рухом в десятом туре Украинской Премьер-лиги завершилось нулевой ничьей. Матч больше запомнился схваткой, которую спровоцировал главный тренер «львов» Владислав Лупашко.

Украинский журналист Виктор Вацко рассказал, что стало причиной конфликта, заявив, что Владислав Лупашко нецензурно высказывался в сторону и породившего драку Богдана Слюбика:

«Когда Слюбик лежал на поле после фола Педрозу, Лупашко крикнул ему – «за**ал тот пи***ас, вставай! На что Слюбик ответил – «закрой е**ало». Ну и пошло-поехало», – сказал Вацко.

В нынешнем сезоне УПЛ Карпаты занимают десятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 12 турнирных пунктов после десяти сыгранных матчей. Рух находится на 15 строчке с 7 баллами.

Богдан Слюбик Владислав Лупашко Карпаты Львов Рух Львов Карпаты - Рух драка Украинская Премьер-лига Виктор Вацко чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Вацко Live
