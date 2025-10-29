Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»

28 октября легендарный игрок «Динамо» Владимир Онищенко отметил 76-й день рождения. Ветерана от имени клуба поздравил президент «Динамо» Игорь Суркис.

«Уважаемый Владимир Иванович!

От имени ФК «Динамо» (Киев) и от себя лично примите самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Ваш спортивный и жизненный путь является образцом преданности футболу, примером самоотверженного служения любимому делу. Вы показали, как из обычного киевского мальчика может вырасти футболист международного уровня.

Вы были одним из незаменимых игроков в составе «золотой» команды Валерия Лобановского, которая поднялась на вершину европейского футбола, принеся киевскому «Динамо» всемирную славу и популярность.

Ваш путь – это яркий пример для наших юных футболистов. Глядя на Ваши достижения, они должны ставить перед собой самые высокие задачи, чтобы достойно продолжать заложенные Вашим поколением победные традиции киевского «Динамо»!

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, семейного уюта, жизненной энергии и оптимизма!», – отметил Суркис.