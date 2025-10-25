Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 20:48
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос

Киевляне не настроены возвращать Сикана в УПЛ

ФК Динамо. Игорь Суркис

На этой неделе украинский журналист Сергей Тищенко сообщил, что экс-нападающий «Шахтера» и сборной Украины Даниил Сикан может вернуться в УПЛ и перейти в «Динамо».

Президент «Динамо» Игорь Суркис отреагировал на эту информацию и опроверг ее, назвав ложной. Киевляне не планируют покупать экс-игрока «Шахтера».

В нынешнем сезоне 24-летний украинец провел шесть матчей (один гол, один ассист), где в общей сложности сыграл только 90 минут.

Ранее известный турецкий журналист Экрем Конур прокомментировал ситуацию вокруг украинского форварда «Трабзонспора» Данила Сикана, который не получает достаточно игрового времени в нынешнем сезоне.

Динамо Киев трансферы Трабзонспор Шахтер Донецк Даниил Сикан трансферы УПЛ Игорь Суркис Сергей Тищенко чемпионат Турции по футболу
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
