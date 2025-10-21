Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону

Украинский нападающий «Трабзонспора» Даниил Сикан может в ближайшее трансферное окно сменить клубную прописку.

Как сообщает украинский журналист Сергей Тищенко, «Трабзонспор» уже этой зимой планирует отдать в аренду или продать «Динамо» украинского нападающего. В случае перехода Сикана «Динамо» будет готово указать на дверь панамскому нападающему Эдуардо Герреро.

Сикан известен тем, что ранее играл за «Шахтер», вызывался в сборную Украины и забивал победный гол в ворота «Барселоны» в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Сикан сыграл шесть матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. На трансфер Сикана также претендует «Андерлехт».