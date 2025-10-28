Полузащитник из чемпионата Италии намерен играть за сборную Украины
Максим Боднарюк отказался от приглашения Румынской федерации футбола
Полузащитник итальянской «Новары» Максим Боднарюк, которому исполнилось 16 лет, отказался от приглашения Румынской федерации футбола, ведь планирует попробовать свои силы в сборной Украины. Об этом сообщил его отец Юрий:
– Была информация, что вы получили предложение играть за Румынию. Это правда?
– Да, действительно, были разговоры с представителями сборной Румынии, поскольку у сына есть румынские корни. Предложение сыграть за Румынию было интересным, но Максим всегда оставался верен своей родной стране – Украине. Мы с ним много говорили об этом, и он понял, что сердце его принадлежит именно Украине.
Ему известно также, что представители сборной Украины интересуются им. Со мной общались специалисты УАФ, спрашивали информацию о Максе, количестве игрового времени, статистических показателях, видео играх.
И сейчас мы ждем, как все сложится. Выбор, конечно, нелегок, ведь это не просто футбольный вопрос, но вопрос идентичности, связи со страной. Однако я поддерживаю его решение – что он хочет попробовать себя в Украине, – сообщил отец Максима.
Боднарюк является уроженцем Черновцов и начинал свою карьеру в академии «Буковины», где быстро стал одним из лидеров среди игроков своего возраста. После начала войны полузащитник перебрался в Италию, где договорился о сотрудничестве с «Новарой».
