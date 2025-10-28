Полузащитник из чемпионата Италии намерен играть за сборную Украины

Полузащитник итальянской «Новары» Максим Боднарюк, которому исполнилось 16 лет, отказался от приглашения Румынской федерации футбола, ведь планирует попробовать свои силы в сборной Украины. Об этом сообщил его отец Юрий:

– Была информация, что вы получили предложение играть за Румынию. Это правда?

– Да, действительно, были разговоры с представителями сборной Румынии, поскольку у сына есть румынские корни. Предложение сыграть за Румынию было интересным, но Максим всегда оставался верен своей родной стране – Украине. Мы с ним много говорили об этом, и он понял, что сердце его принадлежит именно Украине.

Ему известно также, что представители сборной Украины интересуются им. Со мной общались специалисты УАФ, спрашивали информацию о Максе, количестве игрового времени, статистических показателях, видео играх.

И сейчас мы ждем, как все сложится. Выбор, конечно, нелегок, ведь это не просто футбольный вопрос, но вопрос идентичности, связи со страной. Однако я поддерживаю его решение – что он хочет попробовать себя в Украине, – сообщил отец Максима.

Боднарюк является уроженцем Черновцов и начинал свою карьеру в академии «Буковины», где быстро стал одним из лидеров среди игроков своего возраста. После начала войны полузащитник перебрался в Италию, где договорился о сотрудничестве с «Новарой».