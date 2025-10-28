СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 октября
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Во вторник, 28 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
14:30 Буковина – Нива Тернополь
19:30 Айнтрахт Ф – Боруссия Д
19:30 Лечче – Наполи
20:00 Констанция – Жирона
21:45 Аталанта – Милан
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В раздевалке не всех устраивает поведение Ламина Ямаля
Поединок состоится 28 октября и начнется в 19:30 по Киеву