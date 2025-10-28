Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 октября
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 28 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:30 Буковина – Нива Тернополь

Ggbet 1.41 – 4.10 – 8.75

19:30 Айнтрахт Ф – Боруссия Д

Ggbet 3.01 – 3.60 – 2.19

19:30 Лечче – Наполи

Ggbet 6.90 – 4.09 – 1.60

20:00 Констанция – Жирона

Ggbet 30.00 – 8.30 – 1.09

21:45 Аталанта – Милан

Ggbet 2.73 – 3.40 – 2.82

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
