Вратарь гранда насмерть сбил человека

Испанский голкипер миланского «Интера» Хосеп Мартинес насмерть сбил человека. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, футболист итальянского гранда сбил 81-летнего мужчину, который передвигался на инвалидной коляске. Врачи быстро прибыли на место происшествия, но помочь пострадавшему не смогли и он скончался от полученных травм.

Главный тренер «неррадзури» Кристиан Киву уже отменил пресс-конференцию перед матчем с «Фиорентиной» из-за трагического происшествия.

Ранее сообщалось о том, что экс-звезда «Шахтера» и игрок итальянского гранда оказался в лазарете.