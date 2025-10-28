Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратарь гранда насмерть сбил человека
Италия
28 октября 2025, 13:43 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосеп Мартинес

Испанский голкипер миланского «Интера» Хосеп Мартинес насмерть сбил человека. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, футболист итальянского гранда сбил 81-летнего мужчину, который передвигался на инвалидной коляске. Врачи быстро прибыли на место происшествия, но помочь пострадавшему не смогли и он скончался от полученных травм.

Главный тренер «неррадзури» Кристиан Киву уже отменил пресс-конференцию перед матчем с «Фиорентиной» из-за трагического происшествия.

Ранее сообщалось о том, что экс-звезда «Шахтера» и игрок итальянского гранда оказался в лазарете.

Даниил Кирияка Источник: Marca
