Вратарь гранда насмерть сбил человека
Хосеп Мартинес попал в ДТП
Испанский голкипер миланского «Интера» Хосеп Мартинес насмерть сбил человека. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, футболист итальянского гранда сбил 81-летнего мужчину, который передвигался на инвалидной коляске. Врачи быстро прибыли на место происшествия, но помочь пострадавшему не смогли и он скончался от полученных травм.
Главный тренер «неррадзури» Кристиан Киву уже отменил пресс-конференцию перед матчем с «Фиорентиной» из-за трагического происшествия.
Ранее сообщалось о том, что экс-звезда «Шахтера» и игрок итальянского гранда оказался в лазарете.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем может вскоре сменить клубную прописку
Судаков получил травму в матче с Исландией