Италия28 октября 2025, 11:52 |
180
0
Экс-звезда Шахтера и игрок итальянского гранда оказался в лазарете
Врачи диагностировали у Генриха Мхитаряна травму левого бедра
28 октября 2025, 11:52 |
180
0
36-летний армянский футболист Генрих Мхитарян пополнил лазарет миланского «Интера» после поражения от «Наполи» в матче Серии А (1:3).
По информации издания, у полузащитника диагностировано повреждение мышцы полусухожильной мышцы левого бедра.
Минимальный срок восстановления Мхитаряна составит около месяца. Предполагается, что игрок сможет вернуться в строй только в начале декабря.
В текущем сезоне армянин успел провести восемь матчей за миланский клуб и получил три жёлтые карточки.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 октября 2025, 11:10 0
На этом этапе примут участие 16 команд, лишь 5 из них – представители УПЛ
Футбол | 27 октября 2025, 21:26 6
Судаков получил травму в матче с Исландией
Бокс | 28.10.2025, 09:25
Футбол | 28.10.2025, 04:43
Футбол | 27.10.2025, 16:46
Комментарии 0
Популярные новости
27.10.2025, 02:02 4
26.10.2025, 19:57 131
27.10.2025, 09:15
26.10.2025, 16:33 7
27.10.2025, 06:32 15
26.10.2025, 11:09 4
26.10.2025, 09:12 6
26.10.2025, 08:55 23