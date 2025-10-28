Экс-звезда Шахтера и игрок итальянского гранда оказался в лазарете

36-летний армянский футболист Генрих Мхитарян пополнил лазарет миланского «Интера» после поражения от «Наполи» в матче Серии А (1:3).

По информации издания, у полузащитника диагностировано повреждение мышцы полусухожильной мышцы левого бедра.

Минимальный срок восстановления Мхитаряна составит около месяца. Предполагается, что игрок сможет вернуться в строй только в начале декабря.

В текущем сезоне армянин успел провести восемь матчей за миланский клуб и получил три жёлтые карточки.