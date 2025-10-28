Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. У футболиста МЮ отец покончил жизнь самоубийством
28 октября 2025, 02:47
ФОТО. У футболиста МЮ отец покончил жизнь самоубийством

У Риса Беннета случилась большая трагедия в семье...

ФОТО. У футболиста МЮ отец покончил жизнь самоубийством
Instagram. Рис Беннетт

Защитнику «Манчестер Юнайтед» Рису Беннетту предоставлен отпуск по семейным обстоятельствам после смерти его отца.

21-летний воспитанник академии клуба подписал профессиональный контракт с «Юнайтед» в 2022 году и был капитаном молодежной команды, выигравшей Кубок Англии U-18. После аренды в «Флитвуд Таун» он выступал за команду U-21 и периодически тренировался с основой.

В понедельник Беннетт сообщил в Instagram, что его отец покончил с собой: «Папа, я разбит. Не могу поверить, что это правда. Ты возил меня повсюду, поддерживал мою мечту стать футболистом. Люблю тебя в этой и следующей жизни. Суицид – это постоянное решение временной проблемы».

По данным Manchester Evening News, клуб предоставил игроку отпуск и оказывает психологическую поддержку.

Бывшие и нынешние футболисты «Юнайтед» выразили соболезнования. Скотт Мактоминей написал: «Очень жаль, брат». Кобби Мейнуу добавил: «Отправляю любовь тебе и семье». Антони Эланга также поддержал Беннетта: «Мои соболезнования тебе и твоим близким».

Максим Лапченко Источник: Sport Bible
