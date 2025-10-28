ФОТО. Экс-звезда Реала продал свой дом в элитном районе

Серхио Рамос и Пилар Рубио продали свою роскошную виллу в мадридском районе Ла-Моралеха за 7 миллионов евро, начав новый этап жизни вдали от столицы.

Дом площадью 2 500 м² пара купила в 2018 году за 6 миллионов, заработав на продаже около миллиона евро.

Особняк с кинозалом, просторными залами и огромным бассейном много лет был символом их статуса и одним из самых известных домов Испании.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Сделка состоялась в период перемен: Рамос сейчас играет за мексиканский клуб «Монтеррей», а Рубио совмещает карьеру телеведущей с воспитанием четверых детей.

Продажа вызвала интерес на рынке элитной недвижимости, ведь Ла-Моралеха остается любимым местом звезд, бизнесменов и спортсменов, ищущих уединение и роскошь за пределами Мадрида.