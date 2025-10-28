Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Песня канареек: два дубля. Фенербахче забил 4 мяча, вышел экс-игрок Шахтера
28 октября 2025, 00:59 | Обновлено 28 октября 2025, 01:04
66
0

Юссеф Эн-Несири и Талиска забили по два мяча в ворота Газиантепа

Getty Images/Global Images Ukraine. Фред

27 октября прошли матчи 10-го тура чемпионата Турции.

Фенербахче уверенно победил на выезде Газиантеп (4:0).

На старте встречи Юсеф Эн-Несири оформил дубль, а в конце матча дубль оформил Талиска.

На замену у Фенербахче на 55-й минуте вышел Фред, экс-игрок Шахтера и Ман Юнайтед.

Лидеры: Галатасарай (28 очков), Трабзонспор (23), Фенербахче (22), Бешикташ, Самсунспор, Газиантеп (по 17).

Чемпионат Турции. 10-й тур, 27 октября 2025

Газиантеп – Фенербахче – 0:4

Голы: Эн-Несири, 5, 21, Талиска, 81, 88

Самсунспор – Ризеспор – 1:1

Голи: Хольсе, 7 – Рак-Саки, 43

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 10 9 1 0 25 - 5 01.11.25 19:00 Галатасарай - Трабзонспор26.10.25 Галатасарай 3:1 Гёзтепе18.10.25 Истанбул Башакшехир 1:2 Галатасарай04.10.25 Галатасарай 1:1 Бешикташ26.09.25 Аланьяспор 0:1 Галатасарай22.09.25 Галатасарай 3:1 Коньяспор 28
2 Трабзонспор 10 7 2 1 17 - 7 01.11.25 19:00 Галатасарай - Трабзонспор25.10.25 Трабзонспор 2:0 Эюпспор18.10.25 Ризеспор 1:2 Трабзонспор03.10.25 Трабзонспор 4:0 Кайсериспор27.09.25 Карагюмрюк 3:4 Трабзонспор20.09.25 Трабзонспор 1:1 Газиантеп 23
3 Фенербахче 10 6 4 0 18 - 6 02.11.25 19:00 Бешикташ - Фенербахче27.10.25 Газиантеп 0:4 Фенербахче19.10.25 Фенербахче 2:1 Карагюмрюк05.10.25 Самсунспор 0:0 Фенербахче28.09.25 Фенербахче 2:0 Антальяспор21.09.25 Касымпаша 1:1 Фенербахче 22
4 Бешикташ 10 5 2 3 16 - 12 02.11.25 19:00 Бешикташ - Фенербахче26.10.25 Касымпаша 1:1 Бешикташ22.10.25 Коньяспор 0:2 Бешикташ18.10.25 Бешикташ 1:2 Генчлербирлиги04.10.25 Галатасарай 1:1 Бешикташ29.09.25 Бешикташ 3:1 Коджаелиспор 17
5 Самсунспор 10 4 5 1 14 - 10 02.11.25 13:30 Коньяспор - Самсунспор27.10.25 Самсунспор 1:1 Ризеспор19.10.25 Кайсериспор 1:3 Самсунспор05.10.25 Самсунспор 0:0 Фенербахче27.09.25 Газиантеп 2:2 Самсунспор21.09.25 Самсунспор 3:2 Карагюмрюк 17
6 Газиантеп 10 5 2 3 15 - 18 03.11.25 19:00 Аланьяспор - Газиантеп27.10.25 Газиантеп 0:4 Фенербахче19.10.25 Газиантеп 3:2 Антальяспор05.10.25 Карагюмрюк 0:2 Газиантеп27.09.25 Газиантеп 2:2 Самсунспор20.09.25 Трабзонспор 1:1 Газиантеп 17
7 Гёзтепе 10 4 4 2 12 - 6 01.11.25 16:00 Гёзтепе - Генчлербирлиги26.10.25 Галатасарай 3:1 Гёзтепе19.10.25 Аланьяспор 1:0 Гёзтепе05.10.25 Гёзтепе 1:0 Истанбул Башакшехир27.09.25 Эюпспор 0:0 Гёзтепе19.09.25 Гёзтепе 3:0 Бешикташ 16
8 Коньяспор 10 4 2 4 17 - 15 02.11.25 13:30 Коньяспор - Самсунспор26.10.25 Генчлербирлиги 1:2 Коньяспор22.10.25 Коньяспор 0:2 Бешикташ18.10.25 Коньяспор 2:3 Коджаелиспор05.10.25 Касымпаша 1:1 Коньяспор28.09.25 Коньяспор 2:1 Истанбул Башакшехир 14
9 Аланьяспор 10 3 4 3 11 - 11 03.11.25 19:00 Аланьяспор - Газиантеп25.10.25 Коджаелиспор 2:0 Аланьяспор19.10.25 Аланьяспор 1:0 Гёзтепе04.10.25 Генчлербирлиги 2:2 Аланьяспор26.09.25 Аланьяспор 0:1 Галатасарай21.09.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор 13
10 Коджаелиспор 10 3 2 5 10 - 14 31.10.25 19:00 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор25.10.25 Коджаелиспор 2:0 Аланьяспор18.10.25 Коньяспор 2:3 Коджаелиспор04.10.25 Коджаелиспор 1:0 Эюпспор29.09.25 Бешикташ 3:1 Коджаелиспор21.09.25 Коджаелиспор 1:1 Ризеспор 11
11 Истанбул Башакшехир 10 2 4 4 11 - 9 31.10.25 19:00 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор26.10.25 Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир22.10.25 Ризеспор 0:0 Истанбул Башакшехир18.10.25 Истанбул Башакшехир 1:2 Галатасарай05.10.25 Гёзтепе 1:0 Истанбул Башакшехир28.09.25 Коньяспор 2:1 Истанбул Башакшехир 10
12 Ризеспор 10 2 4 4 11 - 14 03.11.25 19:00 Ризеспор - Карагюмрюк27.10.25 Самсунспор 1:1 Ризеспор22.10.25 Ризеспор 0:0 Истанбул Башакшехир18.10.25 Ризеспор 1:2 Трабзонспор03.10.25 Антальяспор 2:5 Ризеспор28.09.25 Ризеспор 1:2 Касымпаша 10
13 Касымпаша 10 2 4 4 9 - 12 02.11.25 16:00 Кайсериспор - Касымпаша26.10.25 Касымпаша 1:1 Бешикташ20.10.25 Эюпспор 2:0 Касымпаша05.10.25 Касымпаша 1:1 Коньяспор28.09.25 Ризеспор 1:2 Касымпаша21.09.25 Касымпаша 1:1 Фенербахче 10
14 Антальяспор 10 3 1 6 11 - 20 03.11.25 19:00 Эюпспор - Антальяспор26.10.25 Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир19.10.25 Газиантеп 3:2 Антальяспор03.10.25 Антальяспор 2:5 Ризеспор28.09.25 Фенербахче 2:0 Антальяспор20.09.25 Антальяспор 1:1 Кайсериспор 10
15 Генчлербирлиги 10 2 2 6 10 - 15 01.11.25 16:00 Гёзтепе - Генчлербирлиги26.10.25 Генчлербирлиги 1:2 Коньяспор18.10.25 Бешикташ 1:2 Генчлербирлиги04.10.25 Генчлербирлиги 2:2 Аланьяспор28.09.25 Кайсериспор 1:1 Генчлербирлиги20.09.25 Генчлербирлиги 1:0 Эюпспор 8
16 Эюпспор 10 2 2 6 6 - 13 03.11.25 19:00 Эюпспор - Антальяспор25.10.25 Трабзонспор 2:0 Эюпспор20.10.25 Эюпспор 2:0 Касымпаша04.10.25 Коджаелиспор 1:0 Эюпспор27.09.25 Эюпспор 0:0 Гёзтепе20.09.25 Генчлербирлиги 1:0 Эюпспор 8
17 Кайсериспор 10 0 6 4 8 - 22 02.11.25 16:00 Кайсериспор - Касымпаша24.10.25 Карагюмрюк 2:2 Кайсериспор19.10.25 Кайсериспор 1:3 Самсунспор03.10.25 Трабзонспор 4:0 Кайсериспор28.09.25 Кайсериспор 1:1 Генчлербирлиги24.09.25 Кайсериспор 0:4 Бешикташ 6
18 Карагюмрюк 10 1 1 8 10 - 22 03.11.25 19:00 Ризеспор - Карагюмрюк24.10.25 Карагюмрюк 2:2 Кайсериспор19.10.25 Фенербахче 2:1 Карагюмрюк05.10.25 Карагюмрюк 0:2 Газиантеп27.09.25 Карагюмрюк 3:4 Трабзонспор21.09.25 Самсунспор 3:2 Карагюмрюк 4
Полная таблица

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Джезаран Рак-Саки (Ризеспор), асcист Loide Augusto.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Карло Хольсе (Самсунспор), асcист Энтони Мусаба.
чемпионат Турции по футболу Фенербахче Газиантеп видео голов и обзор Самсунспор Ризеспор Фред Юссеф Эн-Несири Андерсон Талиска
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
