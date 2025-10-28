Песня канареек: два дубля. Фенербахче забил 4 мяча, вышел экс-игрок Шахтера
Юссеф Эн-Несири и Талиска забили по два мяча в ворота Газиантепа
27 октября прошли матчи 10-го тура чемпионата Турции.
Фенербахче уверенно победил на выезде Газиантеп (4:0).
На старте встречи Юсеф Эн-Несири оформил дубль, а в конце матча дубль оформил Талиска.
На замену у Фенербахче на 55-й минуте вышел Фред, экс-игрок Шахтера и Ман Юнайтед.
Лидеры: Галатасарай (28 очков), Трабзонспор (23), Фенербахче (22), Бешикташ, Самсунспор, Газиантеп (по 17).
Чемпионат Турции. 10-й тур, 27 октября 2025
Газиантеп – Фенербахче – 0:4
Голы: Эн-Несири, 5, 21, Талиска, 81, 88
Самсунспор – Ризеспор – 1:1
Голи: Хольсе, 7 – Рак-Саки, 43
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Галатасарай
|10
|9
|1
|0
|25 - 5
|01.11.25 19:00 Галатасарай - Трабзонспор26.10.25 Галатасарай 3:1 Гёзтепе18.10.25 Истанбул Башакшехир 1:2 Галатасарай04.10.25 Галатасарай 1:1 Бешикташ26.09.25 Аланьяспор 0:1 Галатасарай22.09.25 Галатасарай 3:1 Коньяспор
|28
|2
|Трабзонспор
|10
|7
|2
|1
|17 - 7
|01.11.25 19:00 Галатасарай - Трабзонспор25.10.25 Трабзонспор 2:0 Эюпспор18.10.25 Ризеспор 1:2 Трабзонспор03.10.25 Трабзонспор 4:0 Кайсериспор27.09.25 Карагюмрюк 3:4 Трабзонспор20.09.25 Трабзонспор 1:1 Газиантеп
|23
|3
|Фенербахче
|10
|6
|4
|0
|18 - 6
|02.11.25 19:00 Бешикташ - Фенербахче27.10.25 Газиантеп 0:4 Фенербахче19.10.25 Фенербахче 2:1 Карагюмрюк05.10.25 Самсунспор 0:0 Фенербахче28.09.25 Фенербахче 2:0 Антальяспор21.09.25 Касымпаша 1:1 Фенербахче
|22
|4
|Бешикташ
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|02.11.25 19:00 Бешикташ - Фенербахче26.10.25 Касымпаша 1:1 Бешикташ22.10.25 Коньяспор 0:2 Бешикташ18.10.25 Бешикташ 1:2 Генчлербирлиги04.10.25 Галатасарай 1:1 Бешикташ29.09.25 Бешикташ 3:1 Коджаелиспор
|17
|5
|Самсунспор
|10
|4
|5
|1
|14 - 10
|02.11.25 13:30 Коньяспор - Самсунспор27.10.25 Самсунспор 1:1 Ризеспор19.10.25 Кайсериспор 1:3 Самсунспор05.10.25 Самсунспор 0:0 Фенербахче27.09.25 Газиантеп 2:2 Самсунспор21.09.25 Самсунспор 3:2 Карагюмрюк
|17
|6
|Газиантеп
|10
|5
|2
|3
|15 - 18
|03.11.25 19:00 Аланьяспор - Газиантеп27.10.25 Газиантеп 0:4 Фенербахче19.10.25 Газиантеп 3:2 Антальяспор05.10.25 Карагюмрюк 0:2 Газиантеп27.09.25 Газиантеп 2:2 Самсунспор20.09.25 Трабзонспор 1:1 Газиантеп
|17
|7
|Гёзтепе
|10
|4
|4
|2
|12 - 6
|01.11.25 16:00 Гёзтепе - Генчлербирлиги26.10.25 Галатасарай 3:1 Гёзтепе19.10.25 Аланьяспор 1:0 Гёзтепе05.10.25 Гёзтепе 1:0 Истанбул Башакшехир27.09.25 Эюпспор 0:0 Гёзтепе19.09.25 Гёзтепе 3:0 Бешикташ
|16
|8
|Коньяспор
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|02.11.25 13:30 Коньяспор - Самсунспор26.10.25 Генчлербирлиги 1:2 Коньяспор22.10.25 Коньяспор 0:2 Бешикташ18.10.25 Коньяспор 2:3 Коджаелиспор05.10.25 Касымпаша 1:1 Коньяспор28.09.25 Коньяспор 2:1 Истанбул Башакшехир
|14
|9
|Аланьяспор
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|03.11.25 19:00 Аланьяспор - Газиантеп25.10.25 Коджаелиспор 2:0 Аланьяспор19.10.25 Аланьяспор 1:0 Гёзтепе04.10.25 Генчлербирлиги 2:2 Аланьяспор26.09.25 Аланьяспор 0:1 Галатасарай21.09.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор
|13
|10
|Коджаелиспор
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|31.10.25 19:00 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор25.10.25 Коджаелиспор 2:0 Аланьяспор18.10.25 Коньяспор 2:3 Коджаелиспор04.10.25 Коджаелиспор 1:0 Эюпспор29.09.25 Бешикташ 3:1 Коджаелиспор21.09.25 Коджаелиспор 1:1 Ризеспор
|11
|11
|Истанбул Башакшехир
|10
|2
|4
|4
|11 - 9
|31.10.25 19:00 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор26.10.25 Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир22.10.25 Ризеспор 0:0 Истанбул Башакшехир18.10.25 Истанбул Башакшехир 1:2 Галатасарай05.10.25 Гёзтепе 1:0 Истанбул Башакшехир28.09.25 Коньяспор 2:1 Истанбул Башакшехир
|10
|12
|Ризеспор
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|03.11.25 19:00 Ризеспор - Карагюмрюк27.10.25 Самсунспор 1:1 Ризеспор22.10.25 Ризеспор 0:0 Истанбул Башакшехир18.10.25 Ризеспор 1:2 Трабзонспор03.10.25 Антальяспор 2:5 Ризеспор28.09.25 Ризеспор 1:2 Касымпаша
|10
|13
|Касымпаша
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|02.11.25 16:00 Кайсериспор - Касымпаша26.10.25 Касымпаша 1:1 Бешикташ20.10.25 Эюпспор 2:0 Касымпаша05.10.25 Касымпаша 1:1 Коньяспор28.09.25 Ризеспор 1:2 Касымпаша21.09.25 Касымпаша 1:1 Фенербахче
|10
|14
|Антальяспор
|10
|3
|1
|6
|11 - 20
|03.11.25 19:00 Эюпспор - Антальяспор26.10.25 Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир19.10.25 Газиантеп 3:2 Антальяспор03.10.25 Антальяспор 2:5 Ризеспор28.09.25 Фенербахче 2:0 Антальяспор20.09.25 Антальяспор 1:1 Кайсериспор
|10
|15
|Генчлербирлиги
|10
|2
|2
|6
|10 - 15
|01.11.25 16:00 Гёзтепе - Генчлербирлиги26.10.25 Генчлербирлиги 1:2 Коньяспор18.10.25 Бешикташ 1:2 Генчлербирлиги04.10.25 Генчлербирлиги 2:2 Аланьяспор28.09.25 Кайсериспор 1:1 Генчлербирлиги20.09.25 Генчлербирлиги 1:0 Эюпспор
|8
|16
|Эюпспор
|10
|2
|2
|6
|6 - 13
|03.11.25 19:00 Эюпспор - Антальяспор25.10.25 Трабзонспор 2:0 Эюпспор20.10.25 Эюпспор 2:0 Касымпаша04.10.25 Коджаелиспор 1:0 Эюпспор27.09.25 Эюпспор 0:0 Гёзтепе20.09.25 Генчлербирлиги 1:0 Эюпспор
|8
|17
|Кайсериспор
|10
|0
|6
|4
|8 - 22
|02.11.25 16:00 Кайсериспор - Касымпаша24.10.25 Карагюмрюк 2:2 Кайсериспор19.10.25 Кайсериспор 1:3 Самсунспор03.10.25 Трабзонспор 4:0 Кайсериспор28.09.25 Кайсериспор 1:1 Генчлербирлиги24.09.25 Кайсериспор 0:4 Бешикташ
|6
|18
|Карагюмрюк
|10
|1
|1
|8
|10 - 22
|03.11.25 19:00 Ризеспор - Карагюмрюк24.10.25 Карагюмрюк 2:2 Кайсериспор19.10.25 Фенербахче 2:1 Карагюмрюк05.10.25 Карагюмрюк 0:2 Газиантеп27.09.25 Карагюмрюк 3:4 Трабзонспор21.09.25 Самсунспор 3:2 Карагюмрюк
|4
События матча
